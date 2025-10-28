France : elle tente de prendre le contrôle d'un bus en criant "Allah Akbar"

Un bus reliant des quartiers de Saint-Malo a été le théâtre d’un incident ce lundi 27 octobre. Une jeune femme aurait crié « Allah Akbar » avant de toucher au volant du véhicule, provoquant un moment d’inquiétude parmi les passagers.

Réaction du conducteur et témoignages rapides

Le chauffeur a réussi à empêcher tout changement de trajectoire en immobilisant le bus après un freinage appuyé. Les passagers présents ont indiqué qu’il avait ensuite maîtrisé la femme afin d’éviter tout nouvel acte. Une voyageuse a subi une blessure légère lors de l’arrêt. Des témoins, entendus par les enquêteurs, ont précisé que l’intervention du conducteur avait permis de maintenir la situation sous contrôle avant même l’arrivée des autorités.

Enquête confiée à la police judiciaire

La jeune femme a été interpellée peu après les faits par les policiers mobilisés sur place. Elle est actuellement retenue pour « apologie du terrorisme » et « violence volontaire ». Les vérifications indiquent qu’elle ne figurait pas auparavant dans les fichiers des forces de l’ordre. La police judiciaire de Saint-Malo mène désormais les investigations afin de déterminer les motivations exactes de cet acte et l’état d’esprit de la personne interpellée. Les auditions se poursuivent et les éléments recueillis doivent encore être analysés.

Cet événement a troublé le trajet quotidien de plusieurs usagers mais n’a pas entraîné de conséquences graves pour le reste du réseau. Les autorités indiquent que les conclusions seront apportées lorsque tous les faits auront été établis.