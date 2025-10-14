France : la Russie nie une panne de son sous-marin « Novorossiysk »

Les informations faisant état d’une panne du sous-marin russe Novorossiysk près des côtes françaises ont été officiellement démenties par Moscou. Selon un communiqué de la flotte de la mer Noire relayé par l’agence Tass, le navire effectuait un déplacement programmé entre flottes après avoir accompli ses missions au sein de la force opérationnelle permanente en Méditerranée.

Les capacités stratégiques du Novorossiysk

Le Novorossiysk est un sous-marin diesel-électrique de la classe Kilo améliorée (Project 636.3), réputé pour sa furtivité et sa polyvalence. Il peut mener des opérations anti-navires, anti-sous-marines et frapper des cibles terrestres à l’aide de missiles Kalibr, tout en restant difficile à détecter grâce à son moteur silencieux. Avec six tubes lance-torpilles et la capacité de déployer des mines, il peut plonger jusqu’à 350 mètres et rester en mer pendant plusieurs semaines. Sa conception en fait un élément clé de la présence russe en Méditerranée et en mer Noire.

Le communiqué et le démenti officiel

Dans le communiqué du lundi 13 octobre, la flotte de la mer Noire a affirmé que les informations relayées par certains médias concernant un prétendu incident et une montée d’urgence du sous-marin étaient infondées. Le Novorossiysk a traversé la Manche en surface, conformément aux règles internationales pour les sous-marins conventionnels, et les marines étrangères qui l’ont accompagné, y compris la Marine nationale française, n’ont constaté aucun problème particulier.

Fin septembre, la chaîne Telegram d’opposition russe Tcheka OGPU avait laissé entendre qu’une importante fuite de carburant aurait forcé le sous-marin à remonter à la surface. Malgré ces allégations, le Novorossiysk a continué sa navigation vers le nord sans rencontrer de problème visible. Les autorités russes ont ensuite pris la parole via l’agence Tass, affirmant que le sous-marin opérait normalement et démentant tout incident.

Ce démenti montre la prudence nécessaire dans le suivi des mouvements militaires et la rapidité avec laquelle des rumeurs peuvent se répandre, même sur un navire doté de capacités avancées et de longue endurance comme le Novorossiysk.