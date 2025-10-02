France : nouvelles règles pour les virements bancaires dès octobre 2025

Les banques françaises devront appliquer à partir du 9 octobre 2025 des procédures renforcées pour vérifier le nom du bénéficiaire des virements et généraliser l’accès aux transferts instantanés. Ces changements visent à renforcer la sécurité des transactions et à aligner le pays sur des standards déjà en vigueur ailleurs en Europe. Les particuliers bénéficieront également de la gratuité des virements instantanés, entrée en application en janvier 2025. Ces évolutions répondent à la fois à des exigences européennes et à la nécessité de réduire les fraudes bancaires.

Un nouveau cadre pour sécuriser les transferts d’argent

À partir du 9 octobre, toute opération de virement bancaire en France sera soumise à une vérification du nom du bénéficiaire par rapport à l’IBAN fourni. Si une incohérence est détectée, le transfert sera bloqué ou une alerte sera envoyée au client. Cette mesure, appelée Verification of Payee (VoP), doit limiter les arnaques où des fraudeurs remplacent le destinataire légitime par un compte frauduleux.

Les établissements devront aussi proposer, sans surcoût, des virements instantanés en euros, accessibles en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Depuis le 9 janvier 2025, la gratuité de ce service est déjà en vigueur pour les particuliers, mais l’obligation de le rendre disponible de manière universelle entrera en application à l’automne. Les plateformes en ligne et les agences physiques devront donc s’adapter pour intégrer ces fonctionnalités dans leurs systèmes.

Cette évolution est présentée par les autorités comme une réponse aux plaintes croissantes de consommateurs victimes d’arnaques en ligne. Les associations de protection des usagers soulignent toutefois que la vigilance restera nécessaire : une faute dans le nom du destinataire ou une négligence lors de la saisie pourrait désormais bloquer la transaction. Ce nouveau dispositif obligera également les clients à vérifier soigneusement leurs coordonnées bancaires.

Un rattrapage pour moderniser le système français

Pendant plusieurs années, le système des virements en France est resté en retrait par rapport à d’autres pays européens. Dans les années 2010, alors que les transferts instantanés étaient déjà devenus courants dans des pays comme les Pays-Bas ou le Royaume-Uni, le délai pour un virement standard en France pouvait atteindre un à deux jours ouvrés. La généralisation du système SEPA n’a pas suffi à combler ce décalage, en particulier pour les paiements rapides destinés aux particuliers et aux petites entreprises.

Cette situation a longtemps été perçue comme un frein à la fluidité des échanges économiques et à la compétitivité du secteur bancaire français. Les autorités européennes ont incité les États membres à harmoniser leurs pratiques, notamment en facilitant les virements en temps réel. La décision d’imposer la gratuité et la généralisation du transfert instantané vise donc à mettre la France au niveau des standards européens, tout en renforçant la confiance des utilisateurs.

Les banques françaises, déjà engagées dans des efforts de digitalisation, devront aussi adapter leurs systèmes de contrôle pour respecter la VoP. Selon plusieurs experts, cette évolution pourrait réduire le nombre d’arnaques liées aux faux bénéficiaires mais exigera une phase d’adaptation pour les particuliers et les entreprises. Il est prévu que les établissements bancaires communiquent activement pour expliquer les nouvelles procédures et aider leurs clients à mettre à jour les informations de leurs bénéficiaires.

Ces mesures marquent une étape importante dans la modernisation des paiements électroniques en France et traduisent la volonté d’harmoniser la sécurité et la rapidité des virements avec les standards en vigueur dans le reste de l’Union européenne.