France : un autre policier se suicide à son domicile, il avait 48 ans

À Condé-sur-l’Escaut, dans le Nord, un policier âgé de 48 ans, affecté au commissariat de Lille, a été retrouvé mort, chez lui. Un décès qui intervient quelques jours seulement après celui d’un gardien de la paix, âgé de 30 ans, également affecté du côté de Lille. Il s’agit du seizième et du dix-septième décès au sein de la police en cette année 2025.

Le fonctionnaire, séparé, avait récemment rejoint le Bureau d’ordre et d’emploi du Service d’ordre public après avoir servi au sein de la brigade motorisée. Ce dernier se trouvait en arrêt maladie au moment des faits et ne répondait plus à son téléphone, ne donnant par ailleurs, aucun signe de vie. Inquiets, ses collègues se sont rendus chez lui et ont découvert le corps, sans vie, de ce représentant des forces de l’ordre aux alentours de 14 heures.

À Lille, des policiers choqués

Les collègues des deux fonctionnaires, profondément choqués, décrivent un climat de stupeur. Ces derniers affirment par ailleurs qu’ils n’avaient décelé aucun signe laissant entendre un potentiel drame de cette nature. Deux enquêtes ont été lancées afin de déterminer les raisons associées ces gestes.

Dans tous les cas, ce double événement tragique relance les interrogations sur les conditions de travail au sein de la police nationale et de la gendarmerie, notamment sur la question du soutien psychologique des policiers, confrontés à des pressions croissantes. Les autorités, elles, n’ont à ce stade, toujours pas communiqué officiellement sur les nouvelles mesures envisagées face à cette série tragique afin de soutenir les forces de l’ordre.