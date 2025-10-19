France : un braquage a eu lieu au Musée du Louvre

Un braquage s’est produit ce dimanche matin au Musée du Louvre à Paris. D’après les premiers éléments communiqués, plusieurs individus ont pénétré dans le bâtiment vers 9 heures. Ils auraient utilisé un monte-charge provenant d’un chantier voisin pour atteindre un étage du musée, avant de briser une fenêtre et de dérober des bijoux. Les malfaiteurs ont ensuite pris la fuite à bord d’un deux-roues.

La brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne est chargée des investigations. Les agents ont entamé les constatations sur place afin d’évaluer les pertes et de recueillir les premiers indices. Selon la ministre de la Culture, Rachida Dati, aucune personne n’a été blessée. Elle s’est rendue au musée dans la matinée pour saluer le travail des forces de l’ordre et des équipes du Louvre.

Un lieu emblématique au cœur du patrimoine français

Le Musée du Louvre, qui abrite des œuvres mondialement connues telles que la Joconde, la Victoire de Samothrace ou la Vénus de Milo, constitue l’un des symboles majeurs de la culture française. Il attire chaque année plusieurs millions de visiteurs venus du monde entier. Ce statut en fait un lieu central du patrimoine national, où la protection des collections représente un enjeu majeur.

Une enquête en cours pour établir les faits

Les policiers de la BRB poursuivent les opérations techniques et les relevés nécessaires pour préciser les circonstances exactes du vol. Le montant du butin reste à déterminer. Le musée a maintenu sa fermeture temporaire pendant ces opérations, le temps de permettre aux enquêteurs de travailler dans des conditions optimales.

Les autorités n’ont pour l’heure communiqué aucune information sur l’identité ou le nombre exact des personnes impliquées. Le Louvre, institution emblématique et symbole du rayonnement culturel français, retrouve ainsi une attention particulière autour de la sécurité de ses collections. Les résultats de l’enquête permettront d’éclaircir les faits et de comprendre comment le vol a pu être commis.