France : un homme blessé par balle, son pronostic vital engagé

Ce jeudi soir, à Marseille, un homme a été gravement blessé. L’incident se serait déroulé aux alentours de 20h15, dans le 3e arrondissement de la ville (quartier Saint-Mauront), tout près d’un bar qui se trouve rue Auphan. On ne sait pas encore tout des circonstances de ce drame.

Cependant, d’après les premiers retours des autorités, la victime se trouverait dans un état plus que critique. Elle aurait été prise en immédiatement en charge par les secours, qui lui ont administré les premiers soins. Sur place, les forces de police ont également pris le temps de sécuriser la zone, pour que l’enquête débute dans de bonnes circonstances.

Un homme blessé retrouvé rue d’Auphan

L’homme aurait été pris à partie par un groupe d’individus avant que ceux-ci ne prennent la fuite à bord d’un véhicule. On ne sait ni comment, ni pourquoi, ni combien de personnes sont concernées par cette affaire. Celle-ci survient dans un contexte tendu à Marseille puisqu’il y a quelques jours à peine, l’Office national anti-fraude (ONAF), a annoncé le démantèlement d’un vaste réseau international de trafic de drogues de synthèse.

La ville de Marseille, en proie à de nombreuses affaires

L’Office anti-stupéfiants (OFAST), a annoncé la saisie de 88 kg d’ecstasy, 75 000 euros en liquide, ainsi que plusieurs véhicules et un bien immobilier estimé à 300 000 euros. Absolument rien n’indique que ces affaires soient liées, cependant elles tendent à démontrer que la ville de Marseille est en proie à de plus en plus d’affaires et de drames d’ampleur, ce qui ne devrait malheureusement pas arranger sa réputation sulfureuse.