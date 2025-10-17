France : un opposant à Poutine a-t-il échappé à un assassinat ?

En France, les services de renseignements ont annoncé, que lundi dernier, ils avaient procédé à l’interpellation de quatre individus, âgés de 26 à 38 ans. Ces arrestations, menées par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) en région parisienne et en Loire-Atlantique, s’inscrivent dans le cadre d’une enquête ouverte pour association de malfaiteurs terroriste.

Concrètement, les enquêteurs soupçonnent les quatre hommes d’avoir voulu attenter à la vie de Vladimir Ossetchkine, figure de l’opposition au régime de Moscou installée à Biarritz depuis 2015. Ce dernier, méconnu en France et dans le reste de l’Union européenne, est le fondateur du site gulagu.net.

Opposant au régime russe

Celui-ci diffuse des images et autres documents relatant la vie dans les prisons russes. Dissident affirmé à Vladimir Poutine, Ossetchkine a également profité du conflit en Ukraine pour aider les témoins de crimes de guerre, dans leur quête d’exil. Une action qui confirme son rôle d’opposant à la politique menée par le Kremlin, que ce soit en Ukraine ou sur le sol russe.

Le 19 septembre dernier, l’enquête autour de lui, a pu débuter après que des signalements aient été lancés, concernant des déplacements suspects autour de son domicile. Au printemps dernier, les suspects auraient effectué plusieurs trajets depuis la région parisienne et la ville de Nantes, dont des passages filmés près de l’immeuble ou vit l’opposant russe. Des images qui se trouvaient encore sur le téléphone des suspects.

Les forces de l’ordre craignent une violente attaque

Sur celles-ci, on pouvait notamment voir des prises de vue détaillées du bâtiment. En revanche, on ne voyait pas apparaître Ossetchkine. Les enquêteurs accusent les quatre individus de repérages en vue d’une action violente, potentiellement liée à des services extérieurs hostiles. Une accusation qui intervient dans un contexte marqué par la hausse des ingérences russes en France.