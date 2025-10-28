France : une voiture de police termine sur le toit après une course-poursuite

Une scène spectaculaire a secoué la ville de Tours dans la nuit du 25 au 26 octobre. Une voiture de la Brigade anticriminalité (BAC) a terminé sa trajectoire sur le toit, après une manœuvre qui a mal tourné lors d’une course-poursuite.

Un choc violent en pleine intervention

Alors qu’ils tentaient d’intercepter un véhicule en fuite, les trois policiers de la BAC ont perdu le contrôle de leur voiture en s’engageant dans une petite ruelle. Le véhicule a violemment percuté un bloc de béton solidement ancré sur le trottoir avant de se retourner. D’après Leberry, le choc a été si brutal que la voiture s’est retrouvée renversée, immobilisée sur son toit, les portières tordues et le capot déformé.

Les secours, alertés par des témoins, sont rapidement intervenus pour extraire les agents de la carcasse. Les trois policiers, blessés, mais conscients, ont été transportés à l’hôpital. Selon les équipes médicales, deux d’entre eux souffrent de douleurs au bas du dos, tandis que leur collègue présente des blessures au poignet et aux cervicales. Aucune de leurs vies n’est en danger, mais tous restent en observation.

Une enquête ouverte pour déterminer les causes

Les premiers constats laissent penser que la vitesse, combinée à la configuration étroite des lieux, a pu jouer un rôle dans l’accident. Le bloc de béton percuté par la voiture aurait fait office de rampe, propulsant le véhicule avant qu’il ne bascule. Les enquêteurs tentent désormais de retracer avec précision la séquence des événements et d’identifier les facteurs ayant conduit à cette perte de contrôle.

Ce type d’incident, bien que rare, souligne les risques auxquels sont confrontées les forces de l’ordre lors d’interventions à haute vitesse, surtout dans des zones urbaines où les obstacles sont nombreux. En quelques secondes, une opération de poursuite peut virer à l’accident, transformant la route en scène de désastre mécanique.