Gaz en Afrique : l'Algérie vise l'un des plus gros marchés

L’Algérie confirme ses ambitions. En effet, c’est à travers sa compagnie pétrolière nationale, la Sonatrach, qu’Alger a décidé d’intensifier sa stratégie d’expansion en Afrique. La nouvelle étape à suivre ? Se tourner vers le Mozambique, qui est un marché gazier en pleine émergence et qui a besoin de se reposer sur des groupes avec expertise prouvée pour continuer à rapidement se développer.

En ce sens, un protocole d’accord a été signé récemment entre Sonatrach et l’Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH), l’entité mozambicaine chargée de la gestion des hydrocarbures. Concrètement, cet accord permet d’établir un socle de coopération énergétique qui permettra l’exploration, la production et la distribution de gaz naturel.

Le Mozambique, un acteur qui se développe

Le Mozambique se reposerait sur des réserves gazières estimées à 5.000 milliards de mètres cubes. C’est l’un des acteurs clés du secteur énergétique africain, se positionnant comme le neuvième pays au monde, avec les plus importantes réserves de gaz. Tout naturellement, il ambitionne d’en faire l’un des moteurs de son économie.

Pour cela, l’ENH compte sur la Sonatrach. Ce partenariat devrait ainsi couvrir de nombreux types d’activités spécifiques, comme l’exploration-production, la logistique et la distribution de gaz. Il inclut également des services liés à la chaîne de valeur des hydrocarbures, comme le raccordement des réseaux gaziers pour approvisionner les ménages mozambicains.

Sonatrach confirme son rôle d’entreprise majeure

Ces dernières années, Sonatrach a multiplié les initiatives pour accompagner les pays africains dans le développement de leurs ressources énergétiques. Un accord a ainsi été signé, il y a peu, avec la NOC pour approvisionner le marché kényan en GPL. Mais le reste du monde est aussi concerné. La semaine dernière, un accord a aussi été signé avec le groupe tchèque ČEZ, une preuve que, si les marchés émergents attirent Alger, l’Europe n’en reste pas moins una cteur incontournable.