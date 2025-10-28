Grokipedia: Elon Musk lance son encyclopédie

Cette fois-ci, c’est officiel. En effet, Elon Musk a annoncé sur son compte X, avoir lancé Grokipedia, sa propre encyclopédie. L’idée ? Venir concurrence Wikipedia, qu’il estime être trop biaisé. Il y a toutefois encore énormément de travail à fournir pour parvenir à ce résultat.

En effet, à date, la V0.1 de Grokipedia ne compte “que” 885.000 articles. À titre de comparaison, Wikipédia disposerait de plus de sept millions d’articles au total rien qu’en langue anglaise. Or, le contenu est généralement traduit dans une dizaine de langues, lui permettant ainsi de tisser une toile importante sur le web.

Le mode de fonctionnement de Grokipedia est sensiblement différent de celui de Wikipédia :

Wikipedia fonctionne à l’aide de la communauté. Chaque bénévole peut apporter sa pierre à l’édifice. Un fonctionnement communautaire, en somme.

Grokipedia fonctionne à l’aide de l’intelligence artificielle (xAI). Le code source de l’encyclopédie est open source et tout le monde peut y avoir accès.

Deux visions qui s’opposent

Problème, beaucoup accusent Elon Musk et Grokipedia de faire la même chose que ce dont ils accusent Wikipedia : avoir un parti pris dans les définitions. À titre d’exemple, le mouvement BLM (Black Lives Matter), dans sa définition disponible via xAI, est présenté comme un mouvement coûteux pour le contribuable américain, le côté pacifique de la plupart des manifestations ayant été occulté.

D’autres, en revanche, soutiennent ouvertement Grokipedia, notamment les chantres du libertarisme, comme Tucker Carlson ou Alexandre Dougine. L’idéologue russe n’a pas manqué de saluer la définition faite à son sujet, sur son article, estimant qu’elle était plus claire et objective que ce que propose Wikipedia.

Wikipedia, cible de critiques politiques

Le site internet, qui a vu le jour en 2001 et qui aura accompagné la vie de millions d’individus, est également devenu la cible de critiques plus politiques. Certains élus Républicains, qui souhaitent absolument se débarrasser de tous les éléments associés à une vision plus “de Gauche” (ce dont ils accusent Wikipedia) ont ouvert une enquête pour influence présumée et manipulation d’information.