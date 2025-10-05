Guerre en Ukraine : la Russie lance des frappes massives sur Lviv

La ville de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, a été ciblée ce dimanche par une offensive aérienne de grande ampleur menée par la Russie. Plusieurs vagues de drones et de missiles ont frappé des secteurs résidentiels et des infrastructures, faisant au moins cinq victimes civiles. Des coupures d’électricité et des incendies ont paralysé des quartiers entiers. Des installations industrielles ont également été touchées, soulevant des interrogations sur leur caractère stratégique. Cet épisode montre la persistance de la guerre malgré les tentatives récentes du président américain Donald Trump de favoriser une solution diplomatique.

Lviv sous le choc après une attaque prolongée

L’offensive a duré plusieurs heures au cours de la nuit, selon les autorités ukrainiennes, mobilisant à la fois des drones dits Shahed et des missiles balistiques. Les systèmes de défense antiaérienne n’ont pas pu intercepter l’ensemble des engins. Des habitations ont été endommagées et les transports publics ont été temporairement interrompus, compliquant l’évacuation de certaines zones sinistrées. Les services d’urgence ont dû intervenir rapidement pour circonscrire des incendies, notamment dans des zones industrielles où des explosions secondaires ont été signalées.

Le gouverneur régional a confirmé que parmi les victimes figurent quatre personnes d’une même famille, dont une adolescente. L’électricité a été coupée dans plusieurs quartiers de la ville, obligeant des milliers d’habitants à se réfugier dans des abris. Les autorités locales affirment que certaines des installations industrielles frappées n’avaient pas de rôle militaire connu. Mais pour les autorités russes relayées par Tass, des installations industrielles de défense ont été ciblées par les missiles.

Une guerre prolongée malgré les efforts diplomatiques

La guerre en Ukraine entre dans sa quatrième année et demeure marquée par des offensives régulières, malgré plusieurs initiatives internationales. Depuis son retour à la présidence en janvier, Donald Trump a multiplié les déclarations et les contacts bilatéraux pour tenter de relancer des négociations entre Kiev et Moscou. Ses propositions n’ont toutefois pas abouti, les deux camps maintenant des positions jugées incompatibles par les médiateurs.

Le conflit, débuté en février 2022 avec l’offensive russe, a progressivement déplacé les lignes de front vers l’est et le sud du pays, tout en touchant des régions auparavant épargnées comme Lviv. Les infrastructures énergétiques, logistiques et industrielles sont devenues des cibles récurrentes, ce qui accroît le coût économique et humanitaire de la guerre. Plusieurs tentatives de cessez-le-feu, soutenues par des partenaires européens et américains, ont échoué à consolider une trêve durable.

Les dernières frappes montrent que la Russie maintient la pression sur des zones éloignées du front, alors que l’Ukraine cherche à renforcer ses défenses aériennes grâce à de nouveaux accords d’assistance. Les observateurs estiment que la capacité de l’Ukraine à protéger ses villes de l’ouest sera un élément clé dans l’évolution du conflit. Cette nouvelle attaque contre Lviv rappelle que la guerre continue d’échapper aux efforts diplomatiques et reste alimentée par des objectifs militaires toujours affirmés de part et d’autre.