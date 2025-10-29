Il tu# la fille de sa compagne car elle « perturbait » leurs moments privés

Un homme de 26 ans a été arrêté à Bengaluru, en Inde, après la mort tragique d’une fillette de 7 ans, fille de sa compagne. Selon la police, l’accusé, Darshan Kumar Yadav, aurait agi à la suite de tensions répétées au sein du foyer. Le quotidien Times of India rapporte que le suspect, ancien cadre marketing, a été interpellé dans la localité de Kumbalagudu le 27 octobre 2025.

Les enquêteurs affirment que l’homme entretenait une relation avec Shilpa S. K., la mère de la victime, et qu’il lui reprochait la place importante accordée à son enfant dans leur vie commune. L’incident s’est produit après plusieurs différends, selon la version donnée par la police de Bengaluru.

Une relation instable et des tensions répétées

D’après les éléments recueillis, Shilpa, séparée de son mari Balaji, vivait avec sa fille Siri et un membre de sa famille adoptive. Après le décès de ce dernier en août 2025, les disputes entre la mère et le compagnon se seraient multipliées. Darshan aurait demandé à Shilpa de confier sa fille à une structure d’accueil, ce qu’elle avait refusé.

Les autorités affirment que ce refus aurait entraîné de nouveaux conflits. Le soir du drame, un appel téléphonique aurait alerté la mère, qui s’est rendue sur place avant que la police n’intervienne. Darshan Kumar Yadav a été arrêté après une courte fuite et placé en garde à vue. Selon les responsables de l’enquête, il sera présenté à un juge dans les jours à venir.

Un profil sous surveillance

Les premières constatations de la police indiquent que l’accusé entretenait des contacts avec plusieurs femmes sur Instagram et aurait eu des comportements possessifs. Les enquêteurs examinent ces éléments afin de déterminer s’ils ont pu jouer un rôle dans les tensions qui ont précédé le drame.

Les autorités locales ont rappelé leur volonté de renforcer les mécanismes d’alerte pour prévenir les violences intrafamiliales. Des associations de protection de l’enfance ont également réagi en appelant à une meilleure écoute des signaux de détresse au sein des familles recomposées.