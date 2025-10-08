Immigration aux USA: le Pape Léon XIV reste ferme face à Trump

Mercredi au Vatican, le pape Léon XIV a reçu des évêques américains et des acteurs sociaux de la frontière américano-mexicaine pour échanger sur la situation des migrants vivant aux États-Unis, a rapporté Reuters. Il a demandé à la Conférence épiscopale américaine de s’exprimer avec détermination sur le traitement des immigrés par l’exécutif de Donald Trump. Des lettres de migrants, exprimant la peur d’être expulsés, ont été présentées au pontife. Cette démarche montre son engagement personnel pour la protection des familles vulnérables et le respect des droits humains. L’initiative intervient au moment où les mesures migratoires de Trump depuis son retour à la Maison Blanche suscitent des débats publics et juridiques.

Le pape demande une action forte des évêques

Selon Mark Seitz, évêque d’El Paso, le pontife a exprimé une réelle inquiétude pour les familles menacées d’expulsion et souhaite que les évêques défendent ces populations auprès des autorités et du grand public, a indiqué Reuters. Les correspondances reçues racontent des histoires de personnes qui évitent de sortir de leur domicile par peur d’être arrêtées. Le pape a encouragé l’Église américaine à intervenir publiquement et à soutenir concrètement les migrants, notamment à travers des initiatives sociales et légales. Cette mobilisation pourrait être reliée à des programmes d’aide et à des mécanismes de protection déjà existants pour les populations en situation irrégulière.

Cadre migratoire américain et enjeux actuels

Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump a renforcé les expulsions et resserré les conditions d’entrée légale aux États-Unis. Près de 500 000 personnes ont été renvoyées depuis janvier 2025, tandis que certains visas de travail ont été soumis à des restrictions inédites. Ces décisions suscitent des critiques concernant leur légalité et leurs conséquences sociales et économiques.

Des recours judiciaires sont en cours contre certaines mesures, notamment celles permettant des expulsions accélérées sans audience. Les tensions entre autorités fédérales, gouvernements locaux et organismes humanitaires rendent la voix de l’Église d’autant plus visible et stratégique.

Le pontife encourage une implication concrète de la communauté religieuse pour protéger les migrants exposés aux mesures coercitives de l’administration Trump.