Industrie en Algérie : l'avertissement ferme de Tebboune

L’industrie constitue l’un des piliers essentiels de toute économie ambitieuse. Elle transforme non seulement les ressources en valeur ajoutée, mais crée aussi des emplois, stimule l’innovation et permet à un pays de diversifier ses revenus. Dans un pays comme l’Algérie, où le développement industriel est clé pour renforcer l’économie au-delà des secteurs traditionnels, chaque décision, chaque initiative et chaque soutien aux entreprises locales peut avoir des conséquences immédiates sur la dynamique productive nationale.

Soutien aux entreprises : un impératif clair

Le jeudi 2 octobre, lors d’une rencontre avec des entrepreneurs au Centre international de conférences d’Alger, le président Abdelmadjid Tebboune a adressé un message sans ambiguïté aux responsables publics et aux institutions économiques. Il a insisté sur la nécessité d’éliminer tout obstacle pouvant freiner les entreprises locales et a averti que tout manquement aux engagements envers les producteurs se traduirait par des conséquences sérieuses. L’accès aux terrains industriels et au financement, ainsi qu’à d’autres leviers essentiels pour la production, doit être garanti.

Le président a insisté sur la disponibilité des matières premières comme élément fondamental pour le bon fonctionnement des usines. Il a précisé que la priorité serait donnée à ces ressources, et que l’Algérie n’hésiterait pas à augmenter les importations pour éviter tout impact sur la production nationale. L’objectif est d’assurer que les entreprises puissent poursuivre leurs activités sans interruption et renforcer leur compétitivité.

Une stratégie pour sécuriser l’industrie nationale

Au-delà des avertissements, ce rappel marque une orientation stratégique claire : le développement industriel repose sur une coordination efficace entre le secteur public et privé. Garantir un approvisionnement stable, faciliter les démarches administratives et protéger les producteurs locaux permet non seulement de sécuriser la production existante, mais aussi de créer un environnement attractif pour les investisseurs.

Cette approche pourrait favoriser l’émergence de projets industriels plus ambitieux, renforcer la souveraineté économique et préparer le terrain pour une croissance durable. Le président Tebboune souligne ainsi que soutenir l’industrie n’est pas seulement une question de ressources, mais un engagement concret envers la prospérité du pays et la solidité de ses entreprises.