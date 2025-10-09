Israël : l'Arabie saoudite, le Qatar furieux après l'initiative d'un ministre

Alors que les USA ont réussi à arracher entre Israël et Gaza, un accord de paix historique, les tensions entre l’État hébreu et les nations arabes ne sont toujours pas encore totalement retombées. À titre d’exemple, un ministre israélien est actuellement critiqué par les représentants de plusieurs pays arabes. La raison ? Son intrusion au sein d’une mosquée.

Dans les faits, le ministre israélien d’extrême droite, Itamar Ben-Gvir s’est rendu dans la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem-Est, territoire occupé. Un incident mal perçu par les dirigeants de plusieurs pays de la région, pour qui cet endroit est tout simplement sacré et qu’une telle venue, notamment dans ces conditions, n’avait pas lieu d’être.

L’Arabie Saoudite et la Jordanie s’indignent

Parmi les pays les plus vocaux quant à ce sujet, l’Arabie Saoudite et la Jordanie se sont particulièrement distinguées. Riyad a tenu à fermement condamner cette intrusion. Selon la diplomatie saoudienne, celle-ci tend à compromettre le statut historique de cette mosquée et plus globalement, de Jérusalem.

De son côté, la Jordanie a tout simplement tenu à rappeler qu’Israël n’avait tout simplement pas la souveraineté sur Jérusalem et donc, encore moins sur ses sites historiques, sacrés pour une grande partie de la communauté religieuse. Pour la diplomatie jordanienne, cet événement est une provocation qui n’avait pas lieu d’être, surtout à l’heure où Israël est vivement critiqué pour ses actions en Palestine. Une vision des choses partagées par le Qatar, notamment, qui a aussi tenu à réagir.

Une escalade dans un contexte tendu

Cet incident est survenu à l’occasion des célébrations de la fête juive de Souccot. Accompagné de quasiment un millier de personnes, le ministre Ben-Gvir s’est rendu au sein de la mosquée Al-Aqsa. Pour rappel, il s’agit du troisième site le plus sacré de l’islam, un endroit extrêmement important donc, que les israéliens appellent Mont du Temple et qui cristallise les tensions, particulièrement avec la Palestine.