Israël - Palestine : Trump décidera s'il faut un ou deux États !

Quelques heures après la signature historique de l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, mettant ainsi fin à un conflit meurtrier, le président Trump s’est confié au sujet de la suite. Comment éviter que les deux partis ne retombent dans les travers d’une guerre sanglante ?

La question de la solution à double État est celle que de nombreux acteurs privilégient. C’est en tout cas ce qu’il est ressorti du sommet organisé en Égypte, à l’occasion de l’officialisation de l’accord de cessez-le-feu. Cependant, chaque représentant privilégie une approche prudente, avec l’idée de mettre en place une solution pérenne. D’autres, en revanche, semblent plutôt privilégier une solution différente, à un seul État.

Trump « veut décider » de l’avenir de Gaza

De son côté, le président Trump a décidé d’opter pour une autre stratégie. Selon lui, la priorité est de reconstruire la bande de Gaza. Il s’agit d’une priorité, qui permettrait aux locaux de pouvoir retrouver les fondations d’une vie meilleure. Cependant, les enjeux associés à l’avenir, devront forcément être pris en compte un jour ou l’autre et des solutions à long terme doivent être étudiées.

À bord d’Air Force One, le président américain a expliqué qu’il serait le seul à décider ce qui sera juste, ou non, pour l’avenir de la région. « Je déciderai de ce que je crois juste, mais ce sera en coordination avec d’autres nations » a-t-il annoncé, expliquant que la position des autres nations engagées dans le processus de paix auront forcément un impact sur la direction qui sera prise par la suite.

Nul ne sait ce qu’il adviendra de la bande de Gaza

Seule certitude, à l’heure actuelle, personne ne sait réellement ce qu’il adviendra à l’avenir. Les échanges promettent d’être engagés et parfois même houleux, notamment avec Israël, pour qui la bande de Gaza doit être rattachée. On se souvient aussi de la volonté américaine de développer une sorte de “Riviera” au Moyen-Orient, sur site. Des vidéos générées à l’IA (intelligence artificielle) avaient également été diffusées en ce sens.