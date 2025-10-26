Israël - USA : Netanyahou revendique la liberté d’action face à Trump

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré ce dimanche 26 octobre qu’Israël prend ses décisions militaires de manière «indépendante», sans avoir besoin de l’aval d’un pays tiers. Ses déclarations interviennent après plusieurs visites de hauts responsables américains venus appuyer le cessez-le-feu instauré par Donald Trump à Gaza.

Israël maintient le contrôle de ses opérations

Devant son cabinet, Netanyahou a réaffirmé que l’État israélien reste maître de sa stratégie de sécurité et qu’il agit selon ses propres critères pour répondre aux attaques. Il a cité comme exemples les frappes au Liban et les opérations récentes à Gaza, montrant que les interventions militaires se font exclusivement sous son autorité. Cette position insiste sur l’indépendance du pays malgré les tentatives américaines de coordination autour du cessez-le-feu.

Le cessez-le-feu à Gaza, instauré par Donald Trump le 10 octobre 2025, a mis fin aux affrontements entre Israël et le Hamas et vise à faciliter la libération des otages et l’acheminement de l’aide humanitaire. Signé lors d’un sommet à Charm el-Cheikh en Égypte, l’accord prévoit un retrait partiel des troupes israéliennes et la libération de prisonniers palestiniens. Malgré ces avancées, la trêve reste fragile, avec des tensions persistantes et des incidents ponctuels, tandis que la communauté internationale continue de soutenir sa mise en œuvre et les prochaines étapes du plan de paix.

Diplomatie et trêve sous surveillance

La déclaration de Netanyahou montre la relation entre Jérusalem et Washington. Tandis que les États-Unis cherchent à garantir le respect de la trêve et la protection des populations civiles, Israël insiste sur son droit à agir de façon autonome. Cette posture pourrait orienter les prochaines discussions bilatérales sur la sécurité et la coordination régionale.

L’indépendance revendiquée par Israël indique que, même sous un accord international visant à réduire les tensions à Gaza, le pays entend conserver un contrôle total sur le moment et l’intensité de ses opérations. Les prochaines semaines seront déterminantes pour observer si cette ligne de conduite influencera la trêve et les relations avec Washington.