Italie : un faux aveugle qui a dupé l’État pendant plus de 50 ans arrêté

Pendant un demi-siècle, un homme de la région de Montecchio Maggiore, au nord de l’Italie, a réussi à duper les institutions de son pays en se faisant passer pour aveugle. Âgé aujourd’hui d’environ soixante-dix ans, il a perçu plus d’un million d’euros d’allocations d’invalidité, échappant à tout contrôle médical sérieux rapporte plusieurs sources dont Ansa.it. L’histoire, digne d’un scénario de comédie noire, a récemment pris fin lorsque la brigade financière italienne a levé le voile sur une fraude d’une ampleur rare.

Un faux aveugle qui voyait très bien

Pendant cinquante ans, les autorités italiennes ont versé sans interruption des pensions à cet homme déclaré aveugle total depuis 1972, à la suite d’un prétendu accident du travail. La supercherie semblait si bien ficelée qu’aucun service médical ne l’avait remise en cause. Tout s’est effondré lorsque la Guardia di Finanza, l’unité italienne chargée de la lutte contre la fraude, a décidé de vérifier son cas.

Pendant deux mois, les enquêteurs ont observé discrètement ce “non-voyant”. Les images tournées par les policiers montrent un septuagénaire parfaitement autonome, jardinant avec des sécateurs et des taille-haies, triant ses légumes sur un marché, et payant ses achats sans aide ni hésitation. Ces gestes, anodins pour n’importe quel citoyen, ont suffi à prouver que sa cécité n’était qu’un rôle parfaitement joué.

Alertés, les services de sécurité sociale ont immédiatement suspendu les versements. Les enquêteurs estiment qu’au fil des années, l’homme a perçu plus d’un million d’euros au titre de son “infirmité” et de l’assistance censée l’accompagner. Une fraude si longue qu’elle soulève la question de la surveillance et du contrôle des prestations sociales en Italie.

Une arnaque qui rappelle d’autres cas troublants

Ce n’est pas la première fois qu’un tel scandale éclabousse le pays. Il y a peu, un habitant de la banlieue de Naples avait lui aussi été épinglé pour avoir simulé une cécité totale pendant vingt ans. Filmé en train de traverser des rues animées ou d’utiliser un distributeur automatique, il avait réussi à tromper les autorités pendant deux décennies avant d’être démasqué. Ces cas, bien que rares, soulignent les failles persistantes du système de contrôle des aides sociales et la difficulté d’identifier les fraudes lorsqu’elles s’étalent sur plusieurs générations administratives.

Une tromperie qui interroge

L’affaire du “faux aveugle” de Montecchio Maggiore révèle à quel point la confiance peut se transformer en faille lorsque les procédures se contentent de routines bureaucratiques. Tromper les institutions pendant cinquante ans suppose non seulement de l’audace, mais aussi un système incapable de revoir ses dossiers avec rigueur.