J-10CE : la Chine maintient sa pression sur ses rivaux occidentaux

La Chine poursuit son expansion sur le marché mondial des avions de combat, se posant comme un concurrent sérieux face aux leaders traditionnels que sont les constructeurs français et américains. Rafale et chasseurs américains, longtemps considérés comme des références, voient leur influence remise en question par des appareils chinois performants et abordables. Cette évolution se traduit par l’intérêt croissant de pays comme l’Indonésie, qui explore désormais les options chinoises sans pour autant renoncer à ses commandes occidentales.

L’Indonésie examine les options chinoises

L’Indonésie, qui avait prévu d’ajouter une quarantaine de Rafale à sa flotte, a annoncé qu’elle envisageait également l’acquisition de 42 chasseurs Chengdu J-10CE, avec un budget de neuf milliards de dollars déjà validé par le ministère des Finances, rapporte le site Opex360. Lors du conflit entre l’Inde et le Pakistan en mai 2025, le J-10 a démontré ses capacités, les appareils pakistanais montrant une efficacité face aux Rafale indiens grâce à leur radar avancé, leur maniabilité et leurs armements air-air performants. Cette démonstration souligne que la Chine est désormais capable de proposer des avions compétitifs sur le plan technique et opérationnel, tout en restant attractifs financièrement.

Les avions occidentaux continuent de dominer grâce à leur fiabilité éprouvée, leurs systèmes sophistiqués et leurs réseaux de maintenance solides, garantissant un soutien logistique robuste. Néanmoins, le choix d’explorer les J-10CE montre que Pékin peut désormais offrir des alternatives crédibles, capables de séduire des pays historiquement acquis aux fournisseurs occidentaux.

Une stratégie internationale bien calibrée

Le J-10CE est autant un outil commercial que militaire. Pékin mise sur un prix attractif, une technologie moderne et un soutien flexible pour convaincre ses clients. Pour les nations clientes, c’est l’occasion de moderniser leur aviation tout en diversifiant leurs fournisseurs.

Cette démarche pourrait inciter d’autres pays de la région à reconsidérer leurs priorités en matière d’armement aérien. Avec le J-10CE, la Chine renforce sa présence stratégique, accroît sa visibilité à l’international et modifie progressivement la dynamique concurrentielle sur le marché des avions de combat.