Jennifer Lopez accusée d’infidélité par son ex-mari Ojani Noa

Ojani Noa, premier mari de Jennifer Lopez, a relancé de nouvelles accusations contre la chanteuse et actrice américaine. Dans une déclaration publiée sur ses réseaux, il affirme que leur mariage, célébré en 1997 et rompu moins d’un an plus tard, aurait été entaché d’infidélité. L’ancien restaurateur, âgé aujourd’hui de 50 ans, soutient avoir « été fidèle et aimant », reprochant à Lopez d’avoir « menti et trahi sa confiance ». Ses propos ont été rapportés par plusieurs médias, dont TMZ, qui cite directement son message.

Pourquoi Ojani Noa a décidé de parler

Cette sortie médiatique intervient peu après une interview accordée par Jennifer Lopez au Howard Stern Show, où elle a affirmé n’avoir « jamais été vraiment aimée » par ses anciens compagnons, ajoutant qu’ils « n’en étaient pas capables ». Ces mots ont fortement déplu à Ojani Noa, qui y a vu une provocation. En réponse, il a déclaré que Lopez « devrait dire la vérité sur ce qui s’est réellement passé entre eux ». Selon ses propres termes, il aurait « tout abandonné » pour elle avant de découvrir qu’elle entretenait une autre relation.

Aucune preuve n’a été rendue publique pour étayer ces affirmations, et aucune action judiciaire n’a été entreprise. Lopez, pour sa part, n’a pas répondu aux accusations et poursuit ses activités artistiques, sans commentaire officiel.

Une vie sentimentale souvent scrutée

Jennifer Lopez n’est plus mariée aujourd’hui : son divorce d’avec Ben Affleck, épousé en 2022, a été finalisé en 2025. La chanteuse a elle-même évoqué cette séparation en disant que « tout arrive pour une raison » lors d’une interview reprise par Page Six. Ce nouvel épisode avec Noa survient alors qu’elle tente de tourner la page et de se concentrer sur sa carrière musicale et cinématographique.

Avant Affleck, Lopez avait déjà connu plusieurs unions médiatisées : Cris Judd, Marc Anthony — père de ses jumeaux —, et une relation marquante avec Sean “Diddy” Combs entre 1999 et 2001. La chanteuse avait d’ailleurs confié, en 2003, que sa rupture avec Diddy était due à un manque de fidélité, selon People Magazine. Ces épisodes expliquent en partie pourquoi ses déclarations sur l’amour continuent de susciter de vives réactions.

Les accusations d’Ojani Noa rappellent combien le passé de Jennifer Lopez reste un sujet de fascination. Bien qu’aucune preuve ne confirme ses dires, cette nouvelle controverse souligne la difficulté pour la star de séparer sa vie privée d’une image publique façonnée depuis plus de deux décennies.