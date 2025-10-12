Justin Trudeau et Katy Perry en couple ? Un baiser qui fait le tour de la toile

L’ancien Premier ministre canadien Justin Trudeau avait quitté la vie politique après une décennie au pouvoir, marquée par des réformes sociales et une image publique soigneusement construite. Après avoir cédé sa place à la tête du gouvernement, il s’était fait plus discret, apparaissant surtout dans des événements culturels et humanitaires. Son retrait de la scène politique semblait traduire un besoin de pause, avant qu’une apparition inattendue ne ramène son nom au centre de l’attention médiatique.

Un dîner, puis des images qui font parler

Tout a commencé l’été dernier, lorsque Justin Trudeau et la chanteuse américaine Katy Perry ont été aperçus dînant ensemble à Montréal. Ce moment, anodin en apparence, a rapidement fait naître des rumeurs sur la nature de leur relation. Les spéculations se sont amplifiées après la publication, par plusieurs tabloïds internationaux (dont le Daily Mail), de photos du duo s’embrassant sur le yacht de la chanteuse, au large de la Californie.

Les clichés ont circulé massivement sur les réseaux sociaux, relançant l’intérêt du public pour l’ancien dirigeant canadien. Ni lui ni Katy Perry n’ont commenté ces images, laissant place aux hypothèses et aux interprétations. Un proche de Trudeau a simplement confié à People que l’ancien Premier ministre ne s’attendait pas à une telle agitation médiatique après ce dîner à Montréal.

Une rencontre entre deux figures publiques au-delà des frontières

Le rapprochement entre un ex-chef de gouvernement et une artiste internationale attire d’autant plus l’attention qu’il mêle deux sphères rarement liées : celle de la politique et celle du divertissement. Les commentateurs y voient le signe d’un Trudeau plus détendu, tourné vers une vie personnelle assumée après des années passées sous les projecteurs institutionnels.

Katy Perry, de son côté, n’en est pas à sa première apparition médiatique marquante. Connue pour ses engagements humanitaires et son influence culturelle, elle partage avec Trudeau une image publique construite sur la communication et la proximité avec le public. Leur rencontre, qu’elle soit amicale ou sentimentale, symbolise une nouvelle phase pour l’un comme pour l’autre : celle d’une visibilité redéfinie hors du cadre habituel.

Les deux personnalités n’ont pas encore clarifié la nature exacte de leur relation. En attendant une éventuelle prise de parole, les réseaux sociaux continuent de relayer ces images, désormais devenues virales. Entre curiosité et spéculation, le public suit cette histoire comme un feuilleton inattendu, où politique et pop culture se croisent le temps d’un baiser capté par les objectifs.