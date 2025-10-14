Kevin Federline alerte sur la santé mentale de Britney Spears dans son futur livre

L’ancien danseur et ex-mari de Britney Spears, Kevin Federline, publiera prochainement un ouvrage autobiographique intitulé You Thought You Knew, dont certains extraits ont déjà attiré l’attention. Il y confie ses inquiétudes profondes concernant la santé mentale de la chanteuse, évoquant des épisodes qu’il juge préoccupants au sein de leur vie familiale passée.

Un témoignage empreint d’inquiétude

Dans son livre à paraître, Kevin Federline décrit plusieurs situations qui, selon lui, auraient révélé une fragilité persistante chez Britney Spears. L’un des passages les plus commentés rapporte une scène où la chanteuse aurait observé leurs enfants endormis tout en tenant un couteau à la main. L’auteur précise que cet épisode, relaté à travers les souvenirs de leurs fils, l’aurait profondément marqué. Il explique craindre aujourd’hui une issue tragique si, selon lui, un accompagnement adéquat ne lui est pas assuré.

Federline ne se limite pas à ce récit personnel. Il y évoque également la manière dont la liberté retrouvée de Britney, après la fin de sa tutelle judiciaire, aurait pu se transformer en une charge trop lourde à gérer seule. Pour lui, le débat ne serait plus de savoir si la chanteuse doit être libre, mais comment l’aider à préserver son équilibre.

Une artiste sous pression depuis deux décennies

Les difficultés psychologiques de Britney Spears ne datent pas d’hier. Depuis les années 2000, son parcours a été marqué par une succession d’épisodes médiatisés : crises publiques, hospitalisations, perte temporaire de la garde de ses enfants et mise sous tutelle en 2008. Cette mesure, censée la protéger, a duré près de treize ans avant d’être levée en 2021. Si sa libération avait été saluée par ses fans, elle a aussi ouvert une période d’incertitude sur sa stabilité émotionnelle. Kevin Federline tente aujourd’hui de relier ces années de contrôle strict à ce qu’il décrit comme des comportements de plus en plus imprévisibles.

L’ancien couple, qui partage deux enfants, n’a jamais retrouvé un terrain d’entente stable depuis leur séparation. Tandis que Britney Spears partage régulièrement des vidéos personnelles sur les réseaux sociaux, souvent perçues comme énigmatiques, Federline dit voir dans ces publications un signe d’alerte plutôt qu’une simple excentricité.

Entre mémoire et mise en garde

À travers You Thought You Knew, Kevin Federline semble vouloir dépasser le simple récit de leur relation pour livrer un témoignage qu’il présente comme une mise en garde. Il affirme ne pas chercher à raviver de vieilles blessures mais à rappeler, selon ses mots, que « la liberté n’est rien sans soutien ». L’enjeu de cette publication pourrait être double : réaffirmer son rôle de père protecteur tout en relançant le débat sur la manière dont les célébrités, autrefois fragilisées par la pression médiatique, sont accompagnées une fois l’attention du public retombée.

Le livre, prévu pour le 21 octobre 2025, promet de rouvrir une discussion sensible sur la frontière entre protection, respect de la vie privée et responsabilité publique envers une artiste devenue, bien malgré elle, un symbole de vulnérabilité sous les projecteurs.