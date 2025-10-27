Kim Jong-Un : Trump affirme qu'il adorerait le rencontrer durant son voyage en Asie

Actuellement en Asie, le président américain Donald Trump passera notamment au Japon ou en Corée du Sud. Mais au cours de cette visite, le chef de l’État se verrait bien rencontre Kim Jong-un. C’est en tout cas ce qu’il a affirmé à l’occasion d’un vol à bord de l’avion présidentiel Air Force One.

Une sortie qui intervient alors que, dans le même temps, la Corée du Nord a re-affiché son soutien à Moscou. La ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, Choe Son Hui s’est rendue en Russie pour rappeler à quel point les deux pays entretiennent de bonnes relations.

Trump rappelle sa bonne entente avec Kim Jong-un

Pour rappel, la dernière rencontre officielle entre Donald Trump et Kim Jong-un remonte au 12 juin 2018. Les deux hommes s’étaient rencontrés à Singapour afin d’y évoquer la dénucléarisation de la péninsule coréenne.

Un second sommet s’est déroulé à Hanoï, au Vietnam, en février 2019, ce dernier se concluant sur un échec, sans qu’aucun accord ne soit signé. Quasiment six mois plus tard, en juin, Trump avait rencontré le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un sur la zone démilitarisée, traversant même la frontière.

Une visite est-elle possible ?

La prise de position de Donald Trump intervient dans un contexte particulier, marqué par la volonté américaine de s’imposer comme une nation œuvrant en faveur de la paix. La main tendue à la Corée du Nord semble ainsi aller en ce sens. Reste à savoir si cette proposition sera reçue et acceptée par le dirigeant nord-coréen. En effet, les canaux d’échange avec la Corée du Nord sont particulièrement peu nombreux et rien n’indique que cette proposition sera prise au sérieux par Pyongyang.

Donald Trump, qui affirme très bien s’entendre avec Kim Jong-un souhaite œuvrer en faveur d’une paix durable dans la péninsule coréenne, alors que plusieurs tirs de missiles tests ont été effectués, dont certains se terminant en mer du Japon. Aucune garantie de résultats immédiats n’est toutefois garantie, même en cas de reprise des échanges, comme le démontre le sommet d’Hanoï de 2019.