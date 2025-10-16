La Russie affaiblie par l'Ukraine ? L'AIE sort du silence

La guerre en Ukraine, sur le point de connaître un virage inattendu ? En effet, alors que la Russie reprenait beaucoup de terrain les mois derniers, il apparaît que Kiev commence à faire très mal à l’économie russe, à travers ses actions sur ses raffineries, empêchant Moscou de financer son effort.

En effet, selon les récents chiffres de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les revenus pétroliers, qui comptent pour 25% du budget de l’État, ont considérablement chuté. Jamais, en 10 ans, ils n’avaient été aussi bas (hors période de crise sanitaire causée par le covid-19).

Kiev perturbe l’économie russe

D’après le rapport mensuel de l’AIE, les recettes associées aux ventes de pétrole brut et autres produits raffinés sont passés de 13.58 milliards de dollars en août 2025, à 13.35 milliards de dollars en ce mois de septembre. Dans le même temps, la production de brut a diminué de 500.000 barils par jour.

Les frappes ukrainiennes sur les raffineries et autres lieux stratégiques ayant un lien direct avec la production de pétrole commencent à se faire ressentir. Problème pour Moscou, ces frappes ont un impact direct sur la population. En effet, de premières pénuries de carburant ont été observées à certains endroits, suscitant les craintes et l’agacement.

Moscou n’est pas en reste

Malgré tout, le pétrole russe continue de trouver preneur à l’international. La Russie a exporté un total de 7,4 millions de barils par jour en septembre, soit une augmentation de 210 000 barils par jour par rapport à août. Ces exportations, notamment en Chine et en Inde, principaux partenaires commerciaux du Kremlin, permettent de compenser en partie le manque à gagner généré par les frappes ukrainiennes. Les recettes associées à ces exportations supplémentaires sont estimées à 200 millions de dollars, pour une perte de 440 millions de dollars sur les produits raffinés.