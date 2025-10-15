L'adoption des chats noirs interdite avant l'Halloween dans une ville européenne

À Terrassa, une ville catalane au nord-ouest de Barcelone, les chats noirs devront patienter avant de trouver un nouveau foyer. Les autorités locales ont annoncé, le 6 octobre, qu’aucune adoption de ces félins ne sera autorisée jusqu’au 10 novembre. Cette mesure, présentée comme une précaution, vise à prévenir toute utilisation abusive des animaux autour de la fête d’Halloween.

Entre superstition et précaution

Halloween, célébrée chaque 31 octobre, est souvent associée aux costumes, aux citrouilles et aux légendes effrayantes. Les chats noirs, longtemps considérés dans certaines cultures comme des porteurs de malheur, sont au centre de superstitions populaires qui peuvent parfois mener à des pratiques risquées ou irresponsables. À Terrassa, cette crainte a conduit les services de protection animale à prendre des mesures strictes afin d’éviter que les félins ne soient exposés à des rituels ou à des manipulations inappropriées pendant la période festive.

Selon les responsables, la décision ne concerne que les chats noirs et se limite à la période précédant l’Halloween. Toute demande d’adoption effectuée durant ces semaines sera donc rejetée, même si les autres chats restent disponibles pour adoption. L’objectif affiché est de protéger les animaux d’éventuelles pratiques superstitieuses, allant de simples croyances à des gestes plus dangereux.

Une mesure aux implications inattendues

Si certains pourraient percevoir cette interdiction comme une précaution excessive, elle reflète une sensibilité croissante envers le bien-être animal et la prévention de risques liés aux croyances populaires. En parallèle, cette décision pourrait aussi influencer la perception des chats noirs, souvent stigmatisés dans la culture populaire, et rappeler l’importance de l’adoption responsable. Pour les habitants, il s’agit à la fois d’un rappel que la superstition peut avoir des conséquences réelles et d’une invitation à réfléchir sur la manière dont les traditions se conjuguent avec le respect des animaux.

Terrassa propose une solution simple mais symbolique : suspendre temporairement l’adoption pour protéger ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Les chats noirs, silencieux et mystérieux, devront attendre après les festivités pour rencontrer leurs nouveaux compagnons humains.