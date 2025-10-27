Lamine Yamal : un investissement de 11 millions d’euros pour consolider son couple

Lamine Yamal n’en finit plus de faire parler de lui. Selon le site Football365, Il a franchi un nouveau cap, aussi bien sur le plan personnel que matériel. Selon plusieurs médias espagnols, la jeune star du FC Barcelone s’apprête à acquérir une propriété de prestige à Esplugues de Llobregat, dans la banlieue aisée de Barcelone. Estimée à 11 millions d’euros, la villa serait celle de Shakira et Gerard Piqué, l’ancien couple emblématique du club catalan.

Une villa mythique dans un quartier prisé

Le bien que lorgne le prodige de 18 ans n’est pas un simple logement. Construit sur un terrain d’environ 3 800 mètres carrés, le domaine comprend trois bâtiments : une maison principale dotée d’équipements de grand standing, ainsi que deux habitations secondaires pour les invités ou le personnel. On y trouve également une vaste piscine, un gymnase privé, un studio d’enregistrement et plusieurs espaces verts aménagés, des éléments qui reflètent le luxe et la discrétion recherchés par les célébrités du quartier.

Mise en vente en 2022, peu après la séparation de Shakira et Piqué, cette propriété est devenue l’une des plus convoitées du marché immobilier catalan. En rachetant ce lieu emblématique, Yamal et sa compagne Nicki Nicole veulent non seulement y emménager ensemble, mais aussi tourner une nouvelle page loin de l’agitation médiatique du centre de Barcelone.

Un projet de vie plus qu’un achat

L’acquisition, si elle se confirme, représente une étape importante dans la relation du jeune footballeur et de la chanteuse argentine. Les deux figures publiques auraient décidé de s’installer sous le même toit, un choix souvent symbolique pour des couples médiatisés. Dans le milieu du football espagnol, cette décision attire l’attention : peu de joueurs de son âge osent de tels engagements financiers et personnels. Mais Lamine Yamal, déjà présenté comme un futur pilier du FC Barcelone, semble vouloir construire une vie à la hauteur de ses ambitions.

Ce geste illustre aussi la maturité d’un joueur encore adolescent, mais déjà conscient de son image et de sa trajectoire. En s’installant dans un lieu aussi emblématique que l’ancienne maison de Piqué, Yamal ne fait pas qu’acheter un bien de prestige : il s’ancre dans une continuité symbolique, celle des figures fortes du Barça. Si la transaction se finalise, la villa d’Esplugues de Llobregat pourrait bientôt retrouver l’énergie d’un jeune couple sous les projecteurs. Et pour Lamine Yamal, cet investissement n’est pas seulement un luxe : c’est la fondation d’un équilibre que beaucoup de jeunes talents cherchent sans toujours le trouver.