Le bodybuilder Varinder Ghuman succombe à un arrêt cardiaque post-chirurgical à 42 ans

Les décès précoces parmi les athlètes de bodybuilding rappellent la fragilité que dissimulent parfois les silhouettes les plus imposantes. Ces dernières années, plusieurs figures de ce milieu ont été emportées prématurément, victimes de complications liées à des problèmes cardiaques ou à des interventions médicales. La disparition de Varinder Singh Ghuman, star du culturisme indien, s’ajoute à cette liste tragique et interroge sur les risques inhérents aux exigences physiques extrêmes de cette discipline.

Une opération ordinaire aux conséquences fatales

L’athlète de 42 ans est décédé à l’hôpital Fortis d’Amritsar, dans l’État du Punjab, à la suite d’un arrêt cardiaque survenu après une chirurgie de l’épaule. L’intervention, décrite comme une réparation arthroscopique de la coiffe des rotateurs accompagnée d’une ténodèse du biceps, visait à traiter une gêne persistante au bras droit. Cette procédure, généralement considérée comme bénigne et courante chez les sportifs, s’est terminée par un drame inattendu. Quelques heures après l’opération, le culturiste a subi un arrêt cardiaque irréversible, malgré les efforts des médecins pour le ranimer.

L’établissement a publié un communiqué exprimant ses regrets et affirmant avoir respecté les protocoles médicaux. Toutefois, la famille et les proches de Ghuman ont évoqué la possibilité d’une négligence et ont réclamé la transparence sur les circonstances exactes de sa mort, notamment l’accès aux enregistrements opératoires.

Une carrière entre discipline et reconnaissance

Originaire du Punjab, Varinder Singh Ghuman s’était fait un nom dans le milieu du bodybuilding en devenant l’un des premiers athlètes végétariens à atteindre un niveau professionnel. Couronné Mr India en 2009 et finaliste du concours Mr Asia, il incarnait un modèle d’endurance et de persévérance. Sa notoriété s’était ensuite étendue au cinéma, où il avait tourné aux côtés de Salman Khan dans Tiger 3 et participé à plusieurs productions punjabi et hindi.

Apprécié pour sa stature imposante et sa rigueur, il était souvent décrit comme un symbole de discipline dans un univers où la préparation physique frôle parfois les limites du supportable. Sa mort soudaine met en lumière les tensions permanentes entre la quête de performance et la vulnérabilité biologique, même chez ceux dont le corps semble indestructible.