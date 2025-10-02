Le Maroc veut s’imposer dans le secteur technologique avec le soutien de l’ONU

À l’occasion de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies, le Maroc a présenté une initiative majeure pour accélérer la transformation numérique. Le pays a annoncé la création d’un Hub digital pour le développement durable, doté d’un budget global de 38 millions $ sur trois ans. Soutenu par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), ce dispositif ambitionne de renforcer l’écosystème technologique africain. L’objectif affiché est d’utiliser les outils numériques comme leviers d’équité sociale et de croissance économique.

Une initiative conjointe pour structurer l’avenir numérique

Le nouveau Hub digital a été conçu comme une plateforme de collaboration entre les institutions publiques, les acteurs privés et les partenaires internationaux. Selon les autorités marocaines, il servira à expérimenter des projets pilotes, à financer la recherche et à renforcer les compétences locales. Une enveloppe de 8 millions de dollars est directement apportée par le gouvernement marocain, tandis que le PNUD contribue à hauteur de 1 million de dollars en moyens techniques et logistiques. Le reste du financement est orienté vers le fonctionnement et la mise en œuvre d’initiatives numériques destinées à générer un impact concret sur les populations.

Le ministère de la Transition numérique a précisé que ce centre doit également accompagner la création de solutions adaptées aux réalités africaines, notamment en matière d’éducation, de santé et de gouvernance. Des partenariats avec des universités, des incubateurs et des organismes internationaux sont envisagés. Cette démarche ouvre la voie à des collaborations régionales dont les détails seront progressivement publiés, offrant de futures opportunités de coopération pour les entreprises spécialisées.

Le Maroc, un acteur qui confirme son virage numérique

Depuis plus d’une décennie, le Maroc a multiplié les réformes pour moderniser son secteur digital. L’adoption de la Stratégie Maroc Digital 2020 a constitué une étape clé, en encourageant l’inclusion numérique et en stimulant l’innovation dans les services publics. Le pays a également développé des zones technologiques comme Technopolis à Rabat ou CasaNearShore à Casablanca, attirant de grands investisseurs internationaux. La récente mise en place de l’Agence de développement du digital illustre cette volonté d’encadrer et d’harmoniser les politiques dans ce domaine. Ces efforts s’inscrivent dans une tendance plus large visant à positionner le Maroc comme un hub régional, avec l’ambition d’intégrer pleinement les chaînes de valeur mondiales de l’économie numérique.

Le lancement du Hub digital pour le développement durable s’inscrit dans cette continuité. Il marque une étape supplémentaire en plaçant la coopération internationale au cœur de la stratégie marocaine. Les autorités considèrent que cette alliance avec le PNUD permettra de garantir un meilleur accès aux ressources financières et techniques, tout en donnant au pays une vitrine sur la scène africaine.

Plusieurs experts estiment que cette orientation pourrait être renforcée par de futures politiques incitatives, dont les détails feront l’objet de discussions avec les partenaires économiques. Le Maroc poursuit donc sa trajectoire vers un rôle central dans le paysage technologique africain, soutenu à la fois par son cadre institutionnel et par l’appui des organisations internationales.