Lionel Messi : machine à cash à l'Inter Miami

Figure historique du FC Barcelone puis joueur du PSG (bien qu’il n’ait pas marqué l’histoire du club), Lionel Messi s’amuse aujourd’hui du côté de l’Inter Miami, en Major League Soccer (MLS). Aujourd’hui âgé de 38 ans, le génie argentin semble d’ailleurs avoir envie de continuer.

En effet, Messi vient de signer un tout nouvel accord avec le club de Miami. Ce nouveau contrat devrait le faire jouer jusqu’en 2028. Il aura alors 41 ans. Une preuve de plus, s’il en fallait une par ailleurs, que Messi en plus de s’amuser sur les terrains américains, est un véritable amoureux du ballon rond.

Un contrat juteux pour Lionel Messi

Notons toutefois que ce nouveau contrat s’accompagne de juteux avantages. En effet, Messi touchera 12 millions de dollars par ans. Les bonus signés relatifs à d’éventuelles performances personnelles et collectives pourraient faire exploser son salaire à quasiment 20.4 millions de dollars par an. S’ajoutent à cela :

les revenus publicitaires générés par l’image de l’Argentin,

de nouvelles opportunités d’investissement, avec la possibilité d’investir dans le capital du club une fois qu’il sera à la retraite.

L’arrivée de Messi, une bénédiction pour la MLS

La venue de Messi aux USA est une véritable bénédiction pour la Major League Soccer, qui cherchait à développer son image à l’international. La seule présence de l’Argentin attire de nombreuses grosses marques, comme Apple TV, qui s’est offert les droits de diffusion pour 250 millions, dont une partie revient au joueur lui-même !

La suite ? Pour le moment, difficile de savoir ce qu’il va se passer au niveau de la ligue. Certains évoquent l’arrivée prochaine de Neymar, pour reformer la MSN du côté de Miami. D’autres estiment que ce nouveau contrat, couplé à la prochaine Coupe du monde, pourrait signifier un virage économique important pour la ligue, de même qu’en termes d’images.