Loterie : une américaine gagne… grâce à Chatgpt

Aux États-Unis, une femme d’un peu plus de 40 ans a remporté la somme de 100.000 dollars à la loterie Powerball, et ce, en utilisant l’intelligence artificielle. Cette dernière a effectivement demandé à ChatGPT, l’IA développée par OpenAI, de lui sélectionner les numéros de la loterie, sans savoir, bien évidemment, que ces derniers seraient des numéros gagnants.

Joueuse occasionnelle, ne misant que lorsque les sommes deviennent intéressantes, celle-ci a simplement réclamé de l’IA qu’elle lui sélectionne cinq numéros. Le résultat s’est avéré payant, puisque quatre de ces cinq numéros ont été tirés ! Initialement, ce résultat lui assurait un gain de 50 000 dollars. Cependant, grâce à l’option Power Play, activée pour un dollar supplémentaire, son prix a été doublé, atteignant 100 000 dollars.

L’IA peut-être prédire les résultats du loto ?

L’opération s’est ainsi révélée particulièrement fructueuse… Et ce succès des IA à la loterie, pourrait bien continuer. En effet, des étudiants italiens ont récemment développé un algorithme spécialisé dans la prédiction des tirages pour les numéros du Loto. Ils sont parvenus à remporter 43.000 euros en quelques semaines. Alors, faut-il y voir, là, l’avènement de l’IA dans les jeux de hasard ?

Pour la Loterie du Michigan, qui est derrière le Powerball joué par la quadragénaire américaine, la réponse est non. En effet, il s’agit d’un pur hasard et même des algorithmes basés sur l’intelligence artificielle ne peuvent prédire l’avenir car, comme il est rappelé, les statistiques sont remises à zéro, dès la fin d’une partie. De fait, ce qu’il s’est passé, n’a aucun impact sur l’avenir.

Des gains validés

Dans tous les cas, les gains générés par cette femme sont valides, comme l’a confirmé la Loterie du Michigan. L’argent lui a été reversé et servira à finir de payer la maison, en remboursant tout ou partie du crédit restant. Une décision qui ne lui aura pris que quelques secondes et qui s’est avérée être des plus rentables !