Macron : la petite pique de Trump qui amuse la salle (vidéo)

Lorsqu’un sommet pour la paix devient le théâtre d’un moment d’humour inattendu, la diplomatie prend soudain un ton plus humain. C’est ce qui s’est produit lors de la clôture du sommet pour la paix à Gaza, ce lundi 13 octobre, en Égypte. Donald Trump, fidèle à son style direct et volontiers provocateur, a lancé une remarque à Emmanuel Macron qui a fait éclater de rire la salle rapporte TF1.

Un président américain fidèle à son sens du spectacle

En s’adressant à la foule de chefs d’État, Donald Trump a voulu remercier ses homologues pour leur présence à ce qu’il a qualifié de “jour historique”. En évoquant Emmanuel Macron, il s’est soudain retourné, cherchant le président français sur l’estrade, avant de s’apercevoir qu’il était assis parmi les autres dirigeants. D’un ton à la fois moqueur et complice, il a alors lancé qu’il avait “du mal à croire que Macron fasse profil bas aujourd’hui”. L’assemblée, amusée, a ri de bon cœur, et Trump a aussitôt tempéré sa remarque en rappelant que le président français était “un ami”.

Ce bref échange, capté par toutes les caméras, illustre la capacité du milliardaire américain à transformer un événement diplomatique en scène de théâtre politique. Mais derrière la plaisanterie, certains observateurs y ont vu une pique bien ciblée : celle d’un président habitué à occuper le devant de la scène face à un homologue réputé pour son sens de la retenue.

Des divergences déjà marquées autour de la Palestine

Avant le sommet, Emmanuel Macron avait publiquement soutenu la reconnaissance d’un État palestinien, une position saluée par une partie de la communauté internationale mais qui avait suscité de vives critiques à Washington. Donald Trump avait alors estimé que cette démarche “honorait le Hamas”, affichant clairement son désaccord avec la posture française.

Ce désaccord, encore récent, a ajouté une note subtile à la scène d’Égypte : celle d’un face-à-face entre deux hommes qui, tout en affichant leur amitié, restent profondément en désaccord sur la manière d’aborder le conflit israélo-palestinien. Le choix de Macron de s’asseoir dans l’assistance plutôt que de se tenir derrière Trump n’a donc rien d’anodin. Son entourage l’a d’ailleurs confirmé selon BFMTV: le président français ne souhaitait pas “rester debout derrière un leader qui parle”. Un geste symbolique, fidèle à son idée de la fonction présidentielle et à la distance qu’il entend garder face au style démonstratif du dirigeant américain.

Deux styles, deux conceptions du pouvoir

Au-delà du ton léger, cet épisode illustre deux manières d’incarner le pouvoir. Trump, adepte du show politique, privilégie la spontanéité et la mise en scène. Macron, lui, préfère la posture du chef d’État mesuré, refusant toute hiérarchie implicite sur scène. Entre ces deux logiques, l’anecdote du “profil bas” résume presque à elle seule les rapports complexes entre Paris et Washington : cordiaux en apparence, mais traversés de désaccords profonds sur les symboles et la diplomatie.