Maduro : les USA auraient tenté de soudoyer son pilote pour détourner son avion

Une affaire sensible ressurgit autour des tensions entre les États-Unis et le Venezuela. Un agent fédéral américain aurait approché le pilote personnel de Nicolás Maduro pour tenter de l’inciter à détourner l’avion présidentiel vers une destination où le chef de l’État vénézuélien pourrait être arrêté. Les révélations attribuées à l’Associated Press (AP) décrivent une opération marquée par des échanges confidentiels et une offre financière considérable, présentée comme une opportunité “unique”.

Une proposition secrète et une promesse de récompense

L’initiative aurait impliqué un contact direct entre un agent américain et le pilote du président vénézuélien. Des communications sécurisées auraient été utilisées pour lui proposer un accord : changer discrètement la trajectoire de l’avion présidentiel en échange d’une somme importante et de garanties offertes par les autorités américaines.

D’après les mêmes informations, la conversation aurait eu lieu de manière clandestine, avec un ton jugé tendu. Le pilote, membre de la garde présidentielle, aurait quitté la rencontre troublé mais en laissant tout de même son numéro personnel, ce qui a été perçu par certains observateurs comme un signe d’hésitation plutôt qu’un refus catégorique. Des échanges numériques auraient ensuite prolongé cette relation, jusqu’à la retraite de l’agent impliqué, celui-ci continuant pourtant à entrer en contact avec le pilote.

Une politique offensive déjà assumée

Ce dossier surgit peu après que Donald Trump a publiquement affirmé avoir autorisé des opérations secrètes de la CIA au Venezuela, en lien avec des accusations de trafic de drogue dirigées contre Caracas. Une révélation qui avait provoqué une vive protestation de Maduro. Cette orientation stratégique marquait un tournant assumé dans la politique américaine : recours à des actions clandestines, présence militaire dans les Caraïbes et volonté affichée de réduire l’influence du gouvernement Maduro.