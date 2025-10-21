Maghreb : 109 millions $ annoncés pour booster la création d’emplois

Au Maghreb, l’emploi demeure l’un des grands défis économiques et sociaux. Malgré des progrès visibles dans les infrastructures, l’énergie ou les télécommunications, la région peine encore à offrir des opportunités suffisantes à une jeunesse de plus en plus qualifiée. Les taux de chômage restent élevés, notamment chez les jeunes et les femmes, tandis que le secteur agricole, souvent perçu comme traditionnel, continue de jouer un rôle crucial. Dans plusieurs pays, il absorbe une part importante de la main-d’œuvre, constituant un amortisseur social essentiel. C’est dans cette réalité que le Maroc entend tracer une nouvelle voie, en misant sur la revitalisation de l’emploi rural par l’investissement et la formation.

Une stratégie agricole tournée vers l’emploi durable

Le gouvernement marocain a annoncé le lancement d’un programme national de soutien à l’emploi en milieu rural, d’un montant de près de 109 millions de dollars. L’information a été rapportée par Agence Ecofin. Ce projet, conduit par le ministère de l’Agriculture, vise à renforcer les capacités des jeunes tout en soutenant la création de petites entreprises agricoles. Le plan repose sur deux piliers : la formation pratique de 90 000 jeunes et la mise en place de 3 400 projets d’agriculture solidaire, principalement dans l’élevage.

L’ambition est claire : transformer la jeunesse rurale en moteur de croissance locale. Pour y parvenir, les autorités prévoient des incitations financières variées, allant des subventions aux aides à la location de terres, afin de lever les obstacles à l’investissement. L’agriculture, qui emploie déjà 26 % de la population active marocaine, doit ainsi devenir un véritable levier d’autonomie économique.

Miser sur la jeunesse et la résilience rurale

Cette initiative va bien au-delà de la simple création d’emplois. Elle s’inscrit dans une logique de transmission de savoir-faire et d’entrepreneuriat rural, où chaque jeune formé est encouragé à bâtir un projet viable sur le long terme. En misant sur la formation technique, le conseil agricole et l’accès facilité aux ressources, le Maroc cherche à bâtir un écosystème où la terre redevient une source de dignité et de prospérité.

Dans une région où le chômage structurel alimente souvent l’exode rural et la précarité, ce type de programme représente un pari sur l’avenir. En redonnant de la valeur au travail agricole et en reliant innovation, financement et emploi, le pays espère enclencher une dynamique durable. Si l’expérience se révèle concluante, elle pourrait servir de modèle pour d’autres nations du Maghreb, en quête d’un équilibre entre modernisation économique et inclusion sociale.