Malbouffe, écrans : les ados plus résistants que prévu

Dans un monde où le temps d’écran moyen frôle les 7 heures par jour (6h43 exactement, selon Electronics Hub), la question du sommeil devient un enjeu majeur de santé publique. Les 18-24 ans, champions de la connexion permanente, ne dorment déjà plus que 7h24 en moyenne, un chiffre qui fond avec l’âge.

Pourtant, malgré les alertes répétées sur les dangers des écrans, de l’alimentation déséquilibrée ou du sport tardif, une étude récente pourrait bien bouleverser nos certitudes. Et si les vrais coupables de nos nuits agitées étaient ailleurs ?

Et si nous avions en réalité, tout faux ?

Longtemps pointés du doigt, les écrans avant le coucher, les repas nocturnes ou les séances de sport en soirée sont souvent présentés comme les ennemis jurés d’un sommeil réparateur. Des habitudes accusées de désynchroniser nos rythmes biologiques, de retarder l’endormissement et de fragmenter nos cycles. Mais une recherche néozélandaise vient ébranler ces dogmes, suggérant que leur impact aurait été largement surestimé.

Menée par l’Université d’Otago, cette étude a passé au crible le comportement de 83 adolescents, non pas via des questionnaires subjectifs, mais avec des caméras et capteurs objectifs. Verdict surprenant : utiliser sur son téléphone le soir ne retarde l’endormissement que de 23 minutes sans altérer ni la durée ni la qualité globale du sommeil. Quant à la caféine ou au sucre, leur effet serait… quasi nul. De quoi faire grincer des dents les partisans des règles d’hygiène de sommeil ultra-strictes.

Repenser le sommeil à l’ère numérique

Reste une évidence. Régularité, équilibre alimentaire et activité physique demeurent les piliers d’un sommeil de qualité. Mais cette étude invite à plus de nuances, voire de tolérance. Peut-être faut-il cesser de diaboliser systématiquement les écrans ou le sport nocturne, et se concentrer sur l’essentiel, à savoir un cadre de vie apaisé et sain, une literie de qualité et comme toujours, de la bonne gestion du temps d’écran, pour être sûr de s’amuser, sans jamais trop en faire.