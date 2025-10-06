Manger moins de viande : des scientifiques persistent et signent

D’ici à l’année 2050, la planète comptera près de 10 milliards d’habitants. Une hausse rapide de la population qui implique de sérieux défis, notamment en matière de nutrition. Comment faire pour nourrir autant de monde, de manière durable, écologique, mais suffisante, que ce soit en termes de quantité, mais aussi de nutriments, etc ?

Un rapport publié le 3 octobre par The Lancet et l’organisation Eat, donne le ton. Le constat de ces experts est d’ailleurs sans appel. Il est essentiel de délaisser les régimes avec de la viande, pour se tourner vers des régimes végétaux ou la viande et le poisson deviendraient plutôt de rares exceptions, plutôt que des piliers sur lesquels se reposer.

Un modèle nutritif très clair

Leur modèle est très clair. Il faudrait manger moins de 200 grammes de viande rouge, par semaine. À titre de comparaison, aujourd’hui, les Européens par exemple, en consomment plus de 500 grammes en moyenne. S’ajoutent, toujours à la semaine, la possibilité de consommer jusqu’à deux portions de viande blanche ou de poissons ainsi que trois à quatre œufs (toujours par semaine).

Pour ce qui est des fruits, des légumes, des céréales complètes, des noix et des légumineuses comme les lentilles ou encore les pois chiches peuvent être consommés sans limite, aucune. Des produits qui, dans l’idéal, doivent aussi être naturels et biologiques.

Le végétal, pour sauver les systèmes de santé

Les régimes riches en viande sont néfastes pour l’environnement (notamment à cause de l’élevage intensif) mais aussi pour les personnes qui ont décidé d’opter pour ce type de nutrition. Selon les auteurs, une alimentation plus végétale pourrait éviter 15 millions de morts prématurées chaque année.

En outre, opter pour un régime végétal permettrait aussi d’éviter la hausse de l’obésité ainsi que la multiplication des cas de maladies cardiovasculaires, diabète (type 2) ou cancers. Il faudra toutefois un réel travail d’éducation et de renseignements pour aider les personnes intéressées à, peu à peu, se tourner vers un régime végétal.