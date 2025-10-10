Manifestations au Maroc : le Roi presse pour des réformes urgentes

Depuis fin septembre 2025, plusieurs villes marocaines ont été le théâtre de manifestations principalement menées par des jeunes du collectif GenZ 212. Ils réclament des réformes urgentes dans l’éducation et la santé, la lutte contre la corruption, et la création d’emplois, dénonçant également les choix budgétaires jugés défavorables aux besoins sociaux. Face à cette mobilisation, le roi Mohammed VI a appelé le 10 octobre le gouvernement à accélérer ces réformes, marquant un signal fort pour répondre aux attentes de la jeunesse et aux défis sociaux du pays.

Priorité à l’emploi et aux services essentiels

Vendredi, lors de l’ouverture de la première session de la cinquième année législative, le roi Mohammed VI a adressé un message clair au gouvernement : les projets de développement doivent avancer avec célérité. Il a insisté sur la nécessité de créer des emplois pour les jeunes et de renforcer l’accès à une éducation et à des soins de santé de qualité. Cette exhortation reflète une prise de conscience de l’urgence sociale et économique, et rappelle que le retard dans la mise en œuvre de ces programmes nourrit la frustration populaire.

Une impulsion pour l’action immédiate

Les déclarations du roi impliquent que le gouvernement devra présenter des résultats rapidement, sous peine de voir la frustration sociale s’accroître. Si l’éducation et la santé sont renforcées de manière concrète, cela pourrait créer un effet domino : plus de jeunes formés, mieux préparés au marché du travail, et une population en meilleure santé, capable de participer activement à l’économie nationale.

Les manifestations récentes ont donc eu un effet direct : elles ont placé la question sociale au cœur des débats politiques et rappelé que l’action publique doit suivre le rythme des besoins réels. L’enjeu pour le gouvernement est clair : transformer les promesses en changements tangibles avant que la patience collective ne s’épuise.