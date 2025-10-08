Manifestations au Maroc : un petit geste annoncé pour le Roi Mohammed VI

Le mouvement citoyen GenZ212 a annoncé la suspension des mobilisations prévues ce vendredi 10 octobre sur tout le territoire marocain. La décision, rendue publique sur ses canaux officiels, intervient quelques jours après le discours du Roi Mohammed VI, perçu comme un appel à l’unité nationale. Le mouvement évoque un “respect dû au Roi” et un “attachement indéfectible aux institutions”. Cette trêve symbolique pourrait marquer une première accalmie après plusieurs semaines de tensions sociales et de manifestations massives.

Une pause motivée par un appel à la cohésion nationale

Sur sa page Facebook, GenZ212 a annoncé la suspension de toutes les formes de protestation prévues pour le vendredi 10 octobre. Comme le rappelle Medias24, cette décision, explique le collectif, découle d’un “profond sens de responsabilité nationale” et d’une volonté de montrer son respect envers la monarchie et les institutions du Royaume. Le mouvement, composé en majorité de jeunes actifs sur les réseaux sociaux, s’était imposé ces dernières semaines comme un acteur central des mobilisations appelant à des réformes dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’emploi.

Le discours du Roi Mohammed VI, prononcé à l’occasion d’une cérémonie officielle, semble avoir trouvé un écho particulier au sein du mouvement. Plusieurs membres de GenZ212 ont déclaré que la suspension des manifestations devait permettre “de donner du temps aux autorités pour concrétiser leurs engagements”. Certains observateurs estiment que cette décision pourrait ouvrir la voie à un dialogue plus structuré entre les jeunes et les institutions publiques. Un futur article pourrait explorer la manière dont les autorités envisagent d’encadrer cette nouvelle phase d’apaisement.

Des échos du passé : quand la rue a changé le Maghreb

Les manifestations qui ont secoué le Maroc ces dernières semaines rappellent, à bien des égards, les grands mouvements de contestation qui ont bouleversé le Maghreb au début des années 2010. Lors du printemps arabe, des mobilisations populaires avaient conduit à la chute de régimes installés depuis plusieurs décennies, notamment en Tunisie et en Libye, tandis que l’Algérie et le Maroc avaient opté pour des ajustements institutionnels afin d’éviter une déstabilisation politique.

Au Maroc, les protestations du Mouvement du 20 février 2011 avaient conduit à l’adoption d’une nouvelle Constitution, renforçant certains pouvoirs du gouvernement tout en préservant le rôle central du Roi. Ce précédent demeure un repère important dans la mémoire collective, et beaucoup de jeunes manifestants de GenZ212 s’y réfèrent aujourd’hui comme à un moment fondateur. Ces rappels historiques offrent une perspective utile pour comprendre la prudence actuelle du mouvement et son souci affiché d’éviter toute escalade. Un dossier détaillé pourrait revenir sur les parallèles entre ces deux périodes de contestation.

Si le climat social reste tendu, la décision de GenZ212 d’observer une pause dans les mobilisations constitue un signe d’ouverture, interprété par plusieurs analystes comme une opportunité pour renouer le dialogue entre les citoyens et les institutions. Les prochains jours permettront de savoir si ce geste suffira à enclencher un processus durable d’écoute et de réformes.