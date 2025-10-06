Maroc : pourquoi la Belgique alerte ses ressortissants

Les autorités belges recommandent actuellement la vigilance aux voyageurs qui se rendent au Maroc. Si le pays reste accessible et généralement sûr pour le tourisme, la situation attire beaucoup plus l’attention avec la multiplication de rassemblements menés par un mouvement de jeunes, ce qui pousse Bruxelles à rappeler à ses citoyens l’importance de certaines précautions. Les consignes ont été publiées sur le site du Service public fédéral belge des Affaires étrangères.

Des rassemblements qui inquiètent

Depuis la fin septembre, plusieurs villes marocaines connaissent des manifestations animées par le collectif « GenZ 212 », une communauté en ligne regroupant plus de 180 000 membres sur la plateforme Discord. Cette jeunesse, mobilisée autour de revendications sociales, réclame un meilleur accès à l’éducation, à la santé publique, des opportunités d’emploi et une plus grande équité sociale. Ces rassemblements, pacifiques mais imprévisibles par leur ampleur, sont désormais surveillés de près par les autorités locales comme étrangères. La Belgique, soucieuse de protéger ses ressortissants, conseille d’éviter les zones où ces protestations se tiennent.

Dans ses communications officielles, le Service public fédéral des Affaires étrangères insiste sur le fait qu’il reste possible de voyager au Maroc en toute sécurité, à condition de rester attentif aux consignes officielles et de suivre l’actualité de près. Il est aussi fortement recommandé d’éviter les lieux de concentration des manifestants et de s’inscrire sur la plateforme Travellers Online, afin de faciliter une éventuelle assistance consulaire.

Une pratique diplomatique récurrente

Ce type de recommandation n’a rien d’inhabituel. Les gouvernements mettent régulièrement en garde leurs ressortissants lorsqu’ils voyagent à l’étranger, que ce soit en raison de troubles sociaux, de catastrophes naturelles ou de tensions géopolitiques. Les alertes sont comparables à un bulletin météo : elles ne signifient pas qu’il est impossible de voyager, mais elles invitent à ajuster son comportement. Dans le cas du Maroc, la prudence est mise en avant pour éviter que des touristes se retrouvent par hasard au milieu de cortèges parfois imprévisibles.

Voyager avec prudence

L’avertissement belge ne remet donc pas en cause la destination marocaine, prisée pour son patrimoine, ses paysages et son hospitalité. Il rappelle plutôt qu’un voyage réussi repose aussi sur une certaine vigilance, surtout lorsqu’un pays traverse une phase de mobilisation sociale. Les autorités belges encouragent les voyageurs à combiner découverte et prudence, comme on le ferait dans n’importe quel autre pays connaissant des rassemblements d’ampleur.