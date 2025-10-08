Maroc : un Saoudien retrouvé sans vie dans une luxueuse villa

Un nouvel épisode dramatique secoue la ville de Tanger. Le corps d’un ressortissant saoudien a été découvert dans une villa haut standing du quartier côtier d’Al-Ghandouri. L’homme, âgé de 66 ans, séjournait provisoirement dans la résidence lorsqu’il a été retrouvé inanimé dans sa salle de bain rapporte un média local. Aucune trace de lutte ni signe de violence n’a été observé, ce qui laisse pour l’instant planer de nombreuses interrogations.

Une découverte qui interroge

Alertés par la situation, des équipes spécialisées de la police scientifique ainsi que les enquêteurs de la police judiciaire se sont immédiatement rendus sur les lieux. Le corps a ensuite été transféré à l’hôpital Duc de Tovar, où une autopsie a été ordonnée par le parquet compétent. Ce processus médico-légal doit déterminer les causes exactes du décès, afin de dissiper les zones d’ombre qui entourent cette affaire.

Cet incident rappelle d’autres faits ayant récemment marqué l’opinion. À Tanger, un Émirati avait été retrouvé mort dans un hôtel de la ville, une affaire qui avait également suscité des interrogations sur les conditions de séjour des visiteurs fortunés et les risques qui peuvent survenir dans des espaces privés supposés sécurisés. Ces deux drames, survenus à peu de temps d’intervalle, soulèvent la question de la vigilance et de la prise en charge des hôtes étrangers dans des établissements de standing.

Entre luxe et incertitude

La villa d’Al-Ghandouri, où le corps a été retrouvé, est réputée pour accueillir des visiteurs de passage recherchant un séjour discret et confortable. Après la découverte, les autorités ont suivi la procédure habituelle : intervention de la police scientifique, constatations judiciaires et transfert du corps vers la morgue de l’hôpital Duc de Tovar. L’autopsie, ordonnée par le parquet, devra déterminer les causes médicales du décès.

À ce stade, aucune information supplémentaire n’a été communiquée officiellement, et les résultats de l’examen sont attendus pour préciser les circonstances exactes de la mort du ressortissant saoudien.