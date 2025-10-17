Maroc : une compagnie aérienne low cost installe sa première base africaine

EasyJet a choisi Marrakech pour ancrer durablement sa présence sur le continent africain. Dès le printemps prochain, la compagnie britannique à bas prix ouvrira à Marrakech sa première base opérationnelle en Afrique, un projet qui symbolise autant son ambition que la confiance qu’elle accorde au marché marocain. Trois avions y seront stationnés pour relier 24 destinations européennes et renforcer les liaisons touristiques avec le Royaume. L’initiative s’accompagne de la création d’une centaine d’emplois directs et d’une offre inédite de quatre millions de sièges disponibles dès la première année.

EasyJet parie sur Marrakech pour conquérir l’Afrique

Ce développement découle d’un partenariat stratégique de long terme signé entre EasyJet et l’Office National Marocain du Tourisme. L’accord ouvre la voie à une coopération structurée entre l’un des acteurs majeurs du transport aérien européen et un pays devenu un pôle touristique incontournable. Marrakech, déjà parmi les destinations phares du réseau EasyJet, devient ainsi le cœur d’une stratégie africaine qui se veut à la fois économique et symbolique.

Le directeur général de la compagnie a salué une « étape historique » marquant une nouvelle phase d’expansion. Ce positionnement traduit une volonté de renforcer la connectivité entre les grandes capitales européennes et le Maroc, tout en misant sur un tourisme fluide, accessible et plus diversifié.

Un géant européen en pleine accélération

Fondée à la fin des années 1990, EasyJet s’est imposée comme l’un des piliers du transport aérien low cost en Europe, aux côtés de Ryanair et Wizz Air. Avec des centaines d’appareils et des millions de passagers transportés chaque mois, la compagnie a su faire de la flexibilité tarifaire et de la fréquence de vols ses atouts majeurs. Son arrivée en force à Marrakech ne constitue donc pas un simple prolongement géographique, mais une ouverture vers un continent à fort potentiel, où la demande de mobilité et de voyages économiques ne cesse de croître.

En s’installant au Maroc, EasyJet se positionne à la croisée de plusieurs dynamiques : l’essor du tourisme africain, la montée en puissance du Maroc comme plateforme aérienne régionale et la transformation du modèle du low cost, désormais plus tourné vers la coopération institutionnelle que la seule logique de volume.