Maroc : une touriste arrêtée après avoir distribué des brochures chrétiennes

Plus tôt cette année, deux membres d’un groupe religieux minoritaire avaient été arrêtés à Marrakech pour avoir diffusé des tracts à caractère spirituel. L’affaire, traitée sur la base de l’article 220 du Code pénal marocain, avait déjà illustré la vigilance des autorités face aux activités perçues comme du prosélytisme. Quelques mois plus tard, un incident similaire s’est produit dans la même ville, cette fois impliquant une ressortissante étrangère.

Interpellation sur la place Jemaa el-Fna

À Marrakech, une touriste espagnole a été interpellée par la police sur la place Jemaa el-Fna alors qu’elle distribuait des documents à caractère religieux. Selon des sources locales qui cite le média Rue20, ces brochures faisaient la promotion du christianisme et invitaient les passants à abandonner l’islam pour adopter la religion catholique. Les agents de police l’ont conduite au commissariat pour audition. Après l’établissement d’un procès-verbal, la ressortissante a été remise en liberté en attendant la suite de la procédure.

Cadre légal applicable

L’article 220, alinéa 2, du Code pénal marocain prévoit des peines allant de six mois à trois ans de prison et une amende pour toute personne qui « utilise des moyens de séduction pour ébranler la foi d’un musulman ou le convertir à une autre religion ». Cette disposition encadre strictement la diffusion de documents religieux considérés comme prosélytes.