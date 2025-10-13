Maroc : une usine de moteurs d'avions bientôt opérationnelle

Le Maroc poursuit son ascension dans l’industrie aéronautique. Avec le lancement des travaux d’un nouveau complexe industriel à Nouaceur, le royaume marque une avancée décisive dans sa volonté de s’imposer comme un acteur clé de l’aéronautique. Depuis plusieurs années, le pays attire les grands noms de l’aéronautique mondiale, développe des compétences locales et crée des emplois hautement qualifiés, transformant cette industrie en un véritable moteur de croissance.

Assemblage et maintenance : un double projet innovant

Lundi 13 octobre 2025, le roi Mohammed VI, a présidé la cérémonie de présentation et de lancement des travaux de ce complexe industriel. Le cœur du projet est une usine dédiée à l’assemblage et aux tests des moteurs LEAP-1A, destinés aux Airbus A320 Neo. Capable de produire 350 moteurs par an, cette installation représente un investissement de 2,1 milliards de dirhams et, selon le ministre de l’Industrie et du Commerce, devrait générer 300 emplois d’ici 2029. À proximité, un second site de maintenance et de réparation permettra de traiter 150 moteurs par an, créant 600 emplois directs supplémentaires à l’horizon 2030.

L’ensemble du complexe s’implante sur la plateforme industrielle intégrée « Midparc » de Nouaceur, un pôle qui combine production, maintenance et expertise technique, et qui renforce l’attractivité du Maroc auprès des grands groupes internationaux comme Safran.

Un secteur devenu levier économique

Cette initiative traduit une stratégie qui a transformé l’aéronautique en pilier de l’économie marocaine. Le royaume a su attirer plus d’une centaine d’entreprises étrangères et développer une main-d’œuvre qualifiée grâce à des formations spécialisées, comme celles de l’Académie Internationale Mohammed VI de l’Aviation Civile. Le secteur génère aujourd’hui des milliards de dirhams d’exportations et favorise l’intégration locale dans les chaînes de valeur mondiales.

Au-delà de la production, l’usine de Nouaceur symbolise l’ambition du Maroc : créer un écosystème industriel complet, développer des compétences stratégiques et asseoir sa place sur la scène aéronautique internationale. Une combinaison gagnante qui montre comment vision et investissements ciblés peuvent transformer un secteur en moteur de développement économique.