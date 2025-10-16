Meurtre de Pamela Genini : l’ex de la mannequin arrêté par la police

La ville de Milan est sous le choc après la mort de Pamela Genini, jeune mannequin et entrepreneure de 29 ans, retrouvée sans vie sur le balcon de son appartement. L’enquête a rapidement conduit à l’arrestation de son ancien compagnon, Gianluca Soncin, âgé de 52 ans rapportent plusieurs sources dont TMZ.

Un drame au cœur d’une relation brisée

Selon les autorités italiennes, Soncin aurait réussi à accéder au domicile de son ex-compagne à l’aide d’une copie des clés. Les premiers éléments recueillis indiquent qu’une altercation aurait éclaté, au terme de laquelle la jeune femme a succombé à plusieurs blessures. Lorsque la police est intervenue, l’homme se trouvait encore sur les lieux et aurait tenté de mettre fin à ses jours avant d’être pris en charge par les secours. Il se rétablit actuellement dans un hôpital milanais et a, pour l’heure, choisi de ne pas faire de déclaration.

Les enquêteurs privilégient la thèse d’un acte prémédité, Soncin ayant préparé son entrée dans l’appartement. Le parquet de Milan a ouvert une procédure pour homicide volontaire, tandis que les auditions et analyses techniques se poursuivent.

Le destin interrompu d’une jeune femme accomplie

Née à Bergame, Pamela Genini s’était fait connaître très tôt dans le monde du divertissement, participant à une émission télévisée à seulement 19 ans. Passionnée par la mode, elle avait ensuite cofondé une marque de maillots de bain et s’était lancée dans l’immobilier de prestige à Milan. Ceux qui la côtoyaient évoquent une femme souriante, entreprenante et déterminée, qui rêvait de consolider sa carrière tout en gardant les pieds sur terre.

Une affaire qui interpelle

Le décès de Pamela Genini suscite une profonde émotion en Italie. De nombreuses personnalités du monde de la mode et des médias lui ont rendu hommage, saluant sa gentillesse et son esprit d’initiative. Cette tragédie met une fois encore en lumière les tensions qui peuvent surgir au moment d’une séparation et les risques encourus lorsque l’équilibre affectif se rompt.