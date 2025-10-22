Michael Jordan surprend : il ne joue plus au basket depuis des années

Michael Jordan, figure emblématique du sport mondial, a surpris le public en admettant récemment qu’il n’avait pas touché un ballon de basket depuis des années. L’homme qui a marqué l’histoire de la NBA a confié lors d’une interview diffusée le 21 octobre 2025 qu’il s’était éloigné du jeu qu’il a pourtant contribué à façonner.

Un éloignement assumé

L’ancien joueur des Chicago Bulls a raconté qu’il n’avait plus lancé un ballon depuis longtemps, évoquant la Ryder Cup, où il avait tenté un simple lancer-franc sur le terrain d’une maison louée. Cette scène, presque anecdotique, montre la distance que la légende entretient désormais avec le sport qui a fait sa gloire. À 62 ans, Jordan semble avoir tourné la page sans nostalgie apparente, préférant se concentrer sur ses affaires et sa vie privée.

Il n’a pas exprimé de regret, mais plutôt une forme de sérénité. Pour lui, la compétition appartient désormais au passé, et il laisse entendre que le basket est un chapitre clos. Son discours tranche avec l’image d’un athlète obsédé par la victoire, laissant place à celle d’un homme apaisé, conscient du temps qui passe.

Une légende hors du temps

Au sommet de sa carrière, Michael Jordan a remporté six titres NBA avec Chicago, marqué plus de 32 000 points et inspiré plusieurs générations de joueurs. Son numéro 23, son style de jeu et sa mentalité ont transformé le basket en phénomène culturel mondial. Beaucoup le considèrent encore comme le meilleur joueur de l’histoire, une référence qui dépasse largement les parquets.

Son influence perdure, bien au-delà de la compétition. Que ce soit à travers la marque Air Jordan ou son implication dans le monde sportif, son empreinte reste indélébile. Pourtant, son aveu récent révèle une autre facette : celle d’un homme détaché du geste qu’il maîtrisait mieux que quiconque.

Jordan n’a pas besoin de rejouer pour continuer à régner sur le basket. Son silence sur les terrains résonne presque autant que ses exploits d’autrefois — preuve que certaines légendes n’ont pas besoin de ballons pour continuer à exister.