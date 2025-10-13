Minéraux en Afrique : un rapport de l’ONU alerte sur les défis et opportunités

L’Afrique détient une part majeure des minéraux essentiels à la transition énergétique, comme le chrome, le cobalt, le manganèse et le platine. Cette position pourrait transformer ses économies si les ressources sont exploitées de manière responsable. Un rapport récent du Programme des Nations Unies pour l’environnement souligne cependant que ce potentiel reste fragile et que la mauvaise gouvernance pourrait compromettre les bénéfices attendus.

Une richesse stratégique fragile

D’après le rapport de l’ONU, malgré les réussites dans certains pays comme l’Afrique du Sud, le secteur minier africain reste exposé à de nombreux risques. La situation politique, sociale et économique instable peut rapidement réduire en poussière les richesses minières, tandis qu’une exploitation mal planifiée laisse des séquelles environnementales et financières sur plusieurs décennies. À l’image d’un moteur puissant mais mal réglé, la richesse minérale peut se retourner contre ceux qui ne maîtrisent pas sa mécanique.

Le rapport insiste sur l’importance des minéraux de transition pour les technologies vertes. Leur demande mondiale croissante représente une opportunité unique pour le continent, mais elle dépend de la capacité des États à fournir des services publics efficaces et à investir dans des secteurs autres que l’extraction. Sinon, la manne minière risque selon le rapport de renforcer les inégalités plutôt que de soutenir le développement durable.

Transformer les ressources en prospérité durable

Le rapport rappelle que l’Afrique pourrait devenir un acteur clé de la transition énergétique mondiale grâce à la production de 14 minéraux essentiels. Mais l’extraction seule ne suffit pas : il est important de transformer ces ressources en bénéfices durables, par exemple en développant des industries locales et en renforçant les infrastructures éducatives et sanitaires pour soutenir la productivité au-delà des mines.

Les pays africains ont l’opportunité de convertir leur richesse minérale en levier de croissance et d’innovation. À défaut, ces mêmes ressources risquent de devenir un fardeau, générant tensions sociales et dommages environnementaux persistants. La prochaine décennie sera déterminante pour savoir si l’Afrique saura transformer ses réserves en opportunités concrètes, ou si elle verra s’éteindre un potentiel unique au monde.