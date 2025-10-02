Mines en Algérie : la Chine intéressée par un gisement

Une délégation de la société chinoise CPTDC, filiale de la China National Petroleum Corporation (CNPC), a rencontré mardi les responsables du groupe public algérien Sonarem. Les discussions ont porté sur le gisement de fer de Gra Djebilet, dans le sud-ouest algérien. Les deux parties envisagent la conclusion prochaine d’un accord de partenariat. Cette démarche confirme l’attention croissante de Pékin pour les ressources minières stratégiques en Afrique.

Vers une coopération autour de Gra Djebilet

Le président-directeur général de Sonarem, Belkacem Soltani, a reçu à Alger une délégation de la CPTDC, dirigée par Danny Kong, responsable des opérations africaines de l’entreprise et directeur de son antenne algérienne. Selon le communiqué, les échanges ont porté sur une éventuelle collaboration pour l’exploitation du gisement de Gra Djebilet. Les discussions doivent se poursuivre, avec pour objectif la signature d’un accord officiel en présence de dirigeants de la CNPC dans les semaines qui viennent.

Le site de Gra Djebilet, localisé dans la région de Tindouf, est considéré comme l’un des plus vastes gisements de fer du pays. Sa valorisation constitue une priorité nationale, notamment pour soutenir l’industrie sidérurgique et réduire la dépendance aux importations. Ce projet pourrait devenir un levier majeur pour l’économie locale et attirer d’autres partenaires étrangers.

Pékin et la sécurisation des ressources africaines

Depuis plusieurs décennies, la Chine déploie une stratégie active pour sécuriser son approvisionnement en matières premières, essentielles à son développement économique. En Afrique, elle a multiplié les accords d’exploitation dans des secteurs variés : cuivre en Zambie, cobalt en République démocratique du Congo, bauxite en Guinée, ou encore manganèse au Gabon. Ces partenariats s’accompagnent souvent d’investissements dans les infrastructures, créant une relation d’interdépendance entre les États africains et les entreprises chinoises.

Pour l’Algérie, l’ouverture à ce type de coopération traduit une volonté de diversifier ses revenus au-delà du pétrole et du gaz. Le cadre réglementaire du pays, qui privilégie une participation majoritaire de la partie algérienne dans les projets stratégiques, encadre ces négociations. Les termes financiers, techniques et juridiques restent à définir, mais les discussions actuelles laissent entrevoir une concrétisation avant la fin de l’année. Les prochaines étapes devraient officialiser la participation de la CPTDC à l’exploitation de Gra Djebilet, confirmant ainsi la place grandissante de la Chine dans le paysage minier algérien.