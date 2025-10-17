Missiles Tomahawk : après un échange avec Poutine, Trump change d’avis

Donald Trump a une nouvelle fois surpris ses alliés. Alors qu’il semblait prêt à renforcer l’arsenal ukrainien avec des missiles Tomahawk, le président américain a finalement fait marche arrière; rapporte Swissinfo. Cette volte-face intervient après une conversation téléphonique avec Vladimir Poutine. Le ton ferme des jours précédents a laissé place à un discours plus mesuré.

De la menace à la retenue

Il y a peu, Trump avait évoqué la possibilité de fournir à l’Ukraine des missiles Tomahawk, capables de frapper avec précision à plus de 1 500 kilomètres, une initiative perçue comme un puissant levier de pression sur Moscou. Cette menace, plus symbolique que logistique, visait à pousser la Russie vers la négociation, mais elle a immédiatement alarmé le Kremlin. Les porte-parole russes, comme Dmitri Peskov, ont averti qu’une telle livraison constituerait une « grave escalade », tandis que certains commentateurs soulignaient le risque de confusion entre Tomahawk conventionnels et nucléaires, montrant combien la simple évocation de ces armes peut peser sur la diplomatie et les tensions militaires.

Mais le président américain a finalement changé de cap. « Nous ne pouvons pas appauvrir nos propres réserves », a-t-il justifié, évoquant la nécessité de préserver les capacités défensives américaines. En réalité, cette déclaration traduit un réajustement stratégique : après des échanges directs avec Poutine, Trump semble avoir privilégié la stabilité à la provocation, conscient que chaque mouvement sur l’échiquier militaire peut raviver les tensions.

Une décision calculée

Ce revirement, loin d’être improvisé, s’insère dans la logique pragmatique de Trump. En renonçant à transférer les Tomahawk, il évite d’impliquer davantage les États-Unis dans une guerre qui pèse déjà sur leurs ressources. La prudence affichée pourrait également servir d’atout dans de futures négociations avec Moscou, où chaque concession se monnaie au prix fort.

Cette décision envoie toutefois un message contrasté aux alliés de Washington. Une chose est sûre : avec Trump, la diplomatie américaine continue de naviguer entre démonstration de force et calcul politique, dans un équilibre aussi instable qu’un missile en vol.