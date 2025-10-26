Mobilité urbaine: Cotonou lance officiellement ses fourrières municipales

La mairie de Cotonou a procédé au lancement officiel de ses fourrières municipales. Deux sites provisoires ont été aménagés à Agbodjèdo et à Abattoir pour accueillir les véhicules en infraction. C’est dans la salle de conférence de l’Hôtel de Ville que s’est tenu le lancement officiel des fourrières municipales de Cotonou, en présence des autorités administratives -notamment le premier adjoint au Maire Romain Randix Ahouandjinou, le préfet du Littoral Alain Orounla, le Secrétaire exécutif de la Mairie de Cotonou Anges Paterne Amoussouga-, des autorités policières et des cadres techniques de la municipalité. Selon le Maire, la fourrière municipale se veut « un outil d’incitation au respect du code de la route » et a pour vocation de contribuer à une meilleure gestion de la sécurité routière et de la mobilité urbaine.

Désormais, sur le territoire de Cotonou, tous les véhicules terrestres à moteur en stationnement gênant ou abusif, laissés à l’état d’épave ou en infraction et qui représentent un obstacle à la circulation feront systématiquement l’objet d’une mise en fourrière. Pour l’instant, deux fourrières ont été provisoirement aménagées. La première est située à Agbodjèdo dans le 8ème arrondissement et accueillera les véhicules légers et les motos. La seconde se trouve à Abattoir dans le 1er arrondissement et est destinée aux camions.

Préserver les infrastructures routières

Le premier magistrat de la ville a remercié le gouvernement du Président Patrice Talon pour les nombreux projets structurants initiés et réalisés dans différents secteurs du pays, notamment à Cotonou. Il a particulièrement évoqué l’aménagement de plusieurs infrastructures routières qui ont profondément changé le visage de la capitale économique du Bénin.

Conformément aux dispositions des articles 35, 38 et 105 du Code de l’administration territoriale en République du Bénin, la mairie s’est dotée de ces fourrières municipales qui offrent des espaces propices, capables d’accueillir les véhicules réprimés pour diverses infractions au code de la route et les stationnements abusifs et dangereux. La Municipalité de Cotonou a, selon le Maire, le devoir de préserver ces différentes réalisations pour une meilleure exploitation.

Engagement de la mairie et des partenaires

Le Maire a par ailleurs remercié la Police Républicaine pour son professionnalisme et son dévouement au quotidien pour le maintien d’ordre et la sécurité publique.

Il a assuré que le Conseil Communal de Cotonou, à travers les services techniques de la mairie, jouera pleinement sa partition pour la fourniture des moyens logistiques et humains indispensables pour une bonne coordination des activités. Le premier magistrat a déclaré compter sur le sens élevé d’engagement et de responsabilité des différentes parties prenantes pour la bonne marche des fourrières municipales.