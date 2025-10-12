« Nous avons besoin de 200 Elon Musk » : le milliardaire répond à Eric Trump

Après une période marquée par une rupture très commentée entre Donald Trump et Elon Musk, les deux figures semblent désormais évoluer sur un terrain plus apaisé. Leur brouille, née de désaccords sur la politique budgétaire et sur la gestion du Department of Government Efficiency (DOGE), avait conduit le patron de Tesla à quitter son rôle de conseiller au sein de l’administration américaine. Malgré les échanges houleux qui avaient suivi, la tension s’est atténuée au fil des mois, laissant place à un ton plus mesuré, comme en témoigne la récente déclaration d’Eric Trump.

Éloge appuyé du fils du président américain

Lors d’une interview accordée à Piers Morgan le 9 octobre, Eric Trump a décrit Elon Musk comme une figure essentielle du dynamisme américain, estimant que son influence dépasse la seule sphère technologique. Selon lui, le pays — et même la civilisation occidentale — aurait besoin de centaines d’esprits comme celui du fondateur de SpaceX. Il a salué sa capacité à combiner innovation, audace industrielle et vision entrepreneuriale, citant ses réussites dans la récupération de fusées ou la transformation de Tesla en moteur mondial du véhicule électrique.

Eric Trump a également insisté sur la proximité entre son père et le milliardaire, qu’il considère comme une alliance fondée sur le respect mutuel et une admiration partagée. Il a décrit leur collaboration passée comme un partenariat solide, montrant l’idée d’un tandem capable d’allier leadership politique et créativité technologique.

Une réponse sobre, mais significative de Musk

Elon Musk, souvent prompt à commenter les débats publics, a répondu brièvement sur X — anciennement Twitter — en remerciant Eric Trump, accompagné d’un simple émoji en forme de cœur. Cette réaction concise, mais visible, contraste avec les échanges tendus du passé entre les deux camps. Elle suggère une volonté d’apaisement, ou du moins de reconnaissance mutuelle.

Le dirigeant, à la tête de Tesla, SpaceX et de la plateforme X, continue d’occuper une place singulière dans la sphère publique américaine, mêlant innovation industrielle et influence politique. En restant à distance tout en participant aux discussions nationales, Musk maintient un équilibre qui lui permet de préserver son indépendance tout en pesant sur les grandes orientations économiques.

L’échange entre Eric Trump et Elon Musk traduit peut-être une nouvelle phase de rapprochement entre la Maison-Blanche et l’un des entrepreneurs les plus influents du monde. Derrière la formule « nous avons besoin de 200 Elon Musk », se dessine une reconnaissance du rôle croissant des acteurs privés dans la redéfinition du projet américain.