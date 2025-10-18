Nucléaire : les USA face à un gros risque sécuritaire à cause du shutdown

Le bras de fer politique qui immobilise l’administration fédérale américaine depuis trois semaines ne menace plus seulement les services civils ou les musées nationaux : il atteint désormais le cœur du dispositif sécuritaire du pays. La National Nuclear Security Administration (NNSA), chargée de la maintenance et de la sûreté de l’arsenal nucléaire américain, avertit qu’elle s’apprête à placer près de 80 % de ses employés en congé forcé faute de financement rapporte l’agence Reuters. Cette mesure inédite dans un secteur aussi sensible soulève une question brûlante : que devient la sécurité des stocks nucléaires quand les gardiens eux-mêmes doivent rentrer chez eux ?

Le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, n’a pas caché son inquiétude. Selon lui, le gouvernement « va devoir se passer des services de dizaines de milliers de travailleurs essentiels à la sécurité nationale ». De fait, la NNSA a épuisé les fonds de secours qui lui permettaient de maintenir ses activités malgré l’absence de budget voté. Sans solution rapide, les opérations de surveillance, de maintenance et de transport des armes nucléaires pourraient être ralenties, voire interrompues.

Le mécanisme du shutdown, une arme politique à double tranchant

Aux États-Unis, l’arrêt partiel du gouvernement — le shutdown — survient lorsqu’aucun accord budgétaire n’est trouvé entre la Chambre des représentants et le Sénat. La loi interdit alors toute dépense fédérale non autorisée, forçant les agences à suspendre leurs activités non vitales et à mettre leurs employés en congé sans solde. Ce système, conçu à l’origine pour garantir la rigueur budgétaire, s’est transformé au fil du temps en outil de pression politique entre Républicains et Démocrates. Chaque camp tente d’imposer ses priorités, quitte à laisser des pans entiers de l’administration tourner au ralenti. C’est précisément ce blocage qui, aujourd’hui, menace de désorganiser la gestion du plus grand arsenal nucléaire au monde.

Quand la politique met en veille la sécurité stratégique

Mike Rogers, président républicain de la commission parlementaire des forces armées, a confirmé que la NNSA devait renvoyer une large majorité de son personnel dès ce week-end. Pour un organisme qui emploie à la fois des ingénieurs, des techniciens et des responsables de la sûreté nucléaire, une telle réduction équivaut à laisser un navire dériver sans équipage. Même si les systèmes d’alerte et les dispositifs critiques restent opérationnels, la supervision quotidienne et la maintenance fine — les rouages invisibles de la dissuasion — risquent d’être négligés.

Au-delà du risque immédiat, cette paralysie interroge la crédibilité même du dispositif nucléaire américain. Si les États-Unis peinent à assurer la continuité de leurs opérations internes, quelle image de fiabilité renvoient-ils à leurs alliés et adversaires ? Le shutdown, conçu comme un instrument de contrôle démocratique des dépenses publiques, devient ici un facteur de vulnérabilité stratégique.

Un avertissement pour la démocratie américaine

Ce nouvel épisode rappelle que la sécurité nationale ne dépend pas seulement des armes ou des budgets colossaux, mais aussi de la capacité d’un pays à maintenir le fonctionnement de ses institutions. En réduisant au silence les ingénieurs et gardiens de son arsenal, l’Amérique révèle une faiblesse paradoxale : celle d’une puissance qui, faute d’accord politique, met temporairement en veille la mécanique même de sa dissuasion. Si le financement n’est pas rétabli rapidement, le coût symbolique et stratégique pourrait, cette fois, dépasser de loin les milliards habituellement perdus lors des précédents shutdowns.